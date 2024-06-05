«Я бы использовал сдваивание». Леброн Джеймс назвал лучшую тактику защиты против Луки Дончича при пик-н-ролле

Леброн Джеймс назвал лучшую тактику защиты против Луки Дончича при пик-н-ролле.

«Я бы использовал сдваивание. Я бы использовал сдваивание, потому что смотрю на двух других игроков, и это точно не размен.

Они не часто разыгрывают пик-н-ролл с двумя маленькими игроками, они используют пик-н-ролл с разыгрывающим и центровым. Центровой обычно не такой мобильный, не такой маневренный, поэтому они стараются поднять центрового. И у них есть два игрока, на которых Лука любит делать навесы. Размен точно не подходит, мы видели это во втором матче финала Западной конференции.

«Дроп»? Лука слишком большой. Вы делаете «дроп», он получает заложника, сажает вас в тюрьму. И теперь вы вынуждаете бигмена принять решение – помочь или отступить. Если он выйдет на помощь, отдаст передачу Гэффорду, Лайвли или в угол на трехочковый бросок. Так что я бы использовал сдваивание», – сказал форвард « » в подкасте с .