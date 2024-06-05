«Я бы использовал сдваивание». Леброн Джеймс назвал лучшую тактику защиты против Луки Дончича при пик-н-ролле

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Джей Джей Редик НБА Лука Дончич Баскетбол

Леброн Джеймс назвал лучшую тактику защиты против Луки Дончича при пик-н-ролле.

«Я бы использовал сдваивание. Я бы использовал сдваивание, потому что смотрю на двух других игроков, и это точно не размен.

Они не часто разыгрывают пик-н-ролл с двумя маленькими игроками, они используют пик-н-ролл с разыгрывающим и центровым. Центровой обычно не такой мобильный, не такой маневренный, поэтому они стараются поднять центрового. И у них есть два игрока, на которых Лука любит делать навесы. Размен точно не подходит, мы видели это во втором матче финала Западной конференции.

«Дроп»? Лука слишком большой. Вы делаете «дроп», он получает заложника, сажает вас в тюрьму. И теперь вы вынуждаете бигмена принять решение – помочь или отступить. Если он выйдет на помощь, Лука отдаст передачу Гэффорду, Лайвли или в угол на трехочковый бросок. Так что я бы использовал сдваивание», – сказал форвард «Лейкерс» в подкасте с Джей Джей Редиком.

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8 комментариев
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упрощённо смысл блитца,в том что защищающийся против ставящего заслон игрока остаётся с разыгрывающим, цель обезмячить Луку
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Блиц обычно в НФЛ используют против квотербеков.
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сектор суперблиц, кто из знатоков играет?
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Если Дончич будет играть,как в серии с волками,то там только мощное дуа поможет.
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Есть расшифровка "блиц"?
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пардон, а "блиц" это что?
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Блиц... емае, спортс, ну переведите на человеческий. Никогда не встречал этот термин, посмотрев несколько тысяч матчей НБА. Если то, как объяснил "тн" - правильное объяснение, то это просто размен.
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Ответ Чудинов Дмитрий
Есть расшифровка "блиц"?
Я понимаю это так:
Блиц - защитная тактика, при которой применяется даблтим на игроке с мячом для возможности выбить мяч. Атакующий игрок прессингуется высоко, оба защитника своими быстрыми перемещениями не дают атакующему уйти в сторону и стараются мешать игроку с заслоном, а оставшаяся тройка защитников караулят перемещение атакующих игроков под кольцом.

Опять же, это я для себя так понял. Если у кого есть исправления - буду признателен)
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