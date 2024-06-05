«Детройт» будет пытаться заполучить Ника Клэкстона, Малика Монка и Гэри Харриса

«Детройт» заинтересован в подписании Ника Клэкстона, Малика Монка и Гэри Харриса.

Журналист The Athletic Джеймс Эдвардс назвал будущих свободных агентов, которых «Пистонс» попытаются подписать этим летом.

«Что касается других реалистичных вариантов на рынке свободных агентов, я думаю, что « » будет активно бороться за таких игроков, как , и . Похоже, что «Пистонс» уделят первоочередное внимание Монку из-за потребности команды в трехочковых бросках и создании бросков без ведения», – пишет Эдвардс.