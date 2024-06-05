«Детройт» будет пытаться заполучить Ника Клэкстона, Малика Монка и Гэри Харриса

Теги возможные переходы Детройт НБА Гэри Харрис Малик Монк Ник Клэкстон Баскетбол

«Детройт» заинтересован в подписании Ника Клэкстона, Малика Монка и Гэри Харриса.

Журналист The Athletic Джеймс Эдвардс назвал будущих свободных агентов, которых «Пистонс» попытаются подписать этим летом.

«Что касается других реалистичных вариантов на рынке свободных агентов, я думаю, что «Детройт» будет активно бороться за таких игроков, как Малик Монк, Ник Клэкстон и Гэри Харрис. Похоже, что «Пистонс» уделят первоочередное внимание Монку из-за потребности команды в трехочковых бросках и создании бросков без ведения», – пишет Эдвардс.

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3 комментария
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Чтобы что?
Особенно Хэрриса
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Походу Уильямс играет в "попади пальцем в небо".
И менеджмент Детройта тоже...
Клэкстон там что забыл?! Смысл?
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Ответ Фёдор Молчанов
Чтобы что? Особенно Хэрриса
Реально...зачем Клэкстон, если есть свой перспективный Дюрен. Харрис вообще загадка...он и не ветеранистый ветеран в раздевалку и как игрок уже не тянет. Если только по характеру) А Монк нигде не помешает. Отличный скорер со скамейки и кандидат на лучшего шестого
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