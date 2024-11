Ферстаппен – мастер «Ф-1» и в трэштоке: «мама с яйцами», глум над бритпрессой и судьями

Лучшие перформансы четырехкратного.

Макс Ферстаппен известен в первую очередь как супербыстрый, но мегажесткий пилот: из-за агрессивной борьбы нидерландца ФИА несколько раз приходилось менять правила ! И эта жесткость не ограничивается одним пилотажем. Макс суров во всем – особенно в словах.

Причем он всегда был довольно груб в своих комментариях. С самого начала его не заботили никакие авторитеты: к примеру, на Гран-при Мексики 2016 года (его второй сезон в «Ф-1») Ферстаппен отчаянно защищал третье место в борьбе с четырехкратным чемпионом Себастьяном Феттелем, выступавшим тогда за «Феррари».

За три круга до финиша пилот «Ред Булл» заблокировал шины и очень сильно срезал – фактически пропустил поворот, однако позицию уступать не стал. Естественно, Феттель пришел в ярость: даже послал тогдашнего гоночного директора «Ф-1» Чарли Уайтинга: «Вот сообщение для Чарли – пошел на ###!»

Максу дали пятисекундный штраф. Но виновник возражал:

«Не знаю, сколько раз он [Феттель] прибегал к очень плохому языку. Думаю, ему нужно вернуться в школу или отправиться на какие-то курсы, чтобы подучить язык. Я поговорю с ним, потому что его поведение просто смешно. Он постоянно недоволен, весь уик-энд он кричит по радио. В конце концов он просто недовольный тип», – сказал тогда 19-летний Ферстаппен.

Теперь Макс и сам четырехкратный – но манеры не особо поменялись. У него все такой же острый язык, просто ситуации теперь еще более яркие и эпичные: в этом году доходило даже до своеобразных бойкотов официальных мероприятий из-за запретов на мат и перепалок с собственным инженером.

Как-никак в 2024-м в чемпионат вернулась интрига (пусть и не настолько яркая, как в 2021-м): за счет успешных обновлений «Макларен» превратился в быстрейший болид, а Ландо Норрис даже подоминировал в паре гонок. Ферстаппену с «Ред Булл» пришлось всячески выкручиваться, чтобы сохранить лидерство – и, очевидно, такое напряжение породило кучу курьезных цитат от Макса.

Вот ярчайшие случаи этого сезона.

Реакция на первый боевой проигрыш – известное выражение, но в зарубежном варианте

Для начала – что за боевой проигрыш? Формально первое поражение в сезоне Макс потерпел в Австралии – но тогда он сошел на первых кругах из-за мощного перегрева тормозов. А вот непосредственно на трассе, в прямой борьбе, Ферстаппен проиграл в Майами, когда Ландо Норрис одержал первую победу в карьере.

Именно туда «Макларен» привез первый ключевой пакет обновлений, и Норрису при поддержке команды удалось выжать максимум из новинок благодаря решению задержаться на трассе, пока остальные отправились на пит-стоп. Так совпало, что именно в тот момент на трассе появилась машина безопасности из-за аварии Логана Сарджента. В результате Ландо оказался впереди сэйфти-кара и смог, будучи лидером, нарастить отрыв и провести фактически бесплатный пит-стоп. Ферстаппену не удалось нагнать соперника.

После финиша многие посчитали, что «Макларену» просто повезло – однако самому Максу было неприятно рассуждать на эту тему. На пресс-конференции он выдал яркую фразу:

Ферстаппен: Не знаю, какой был отрыв до сэйфти-кара, если честно. Насколько далеко ты ехал от меня?

Норрис: Было бы тяжело. Мне пришлось бы обгонять две «Феррари», «Ред Булл», Оскара [Пиастри]. Оскар очень здорово выступал, снимаю перед ним шляпу.

Ферстаппен: Всегда эти «если», «если», «если», так ведь? Если бы у моей мамы были яйца, она была бы моим папой. Так что да. Ну, это гонки. Порой для тебя это срабатывает, порой нет.

Да-да, вы наверняка уже вспомнили хорошо известный аналог из русского – там сослагательное наклонение издевается над бабушкой. В нидерландском же это выражение может использовать любого члена семьи – ту же тетю: als m’n tante kloten had gehad, was het mijn oom geweest («если бы у моей тети были яйца, то она была бы моим дядей»).

Кстати, среди англоговорящих далеко не все поняли смысл фразы (на том же реддите были вопросы ). Все потому, что там распространено другое выражение , но с тем же смыслом: if my grandma had wheels, she would have been a bike. Дословно это переводится так: «если бы у моей бабушки были колеса, то она была бы велосипедом/мотоциклом». Но тут дело в сленге: wheels – это попытки флирта в расчете на дальнейшее продолжение, bike – женщина легкого поведения со множеством сексуальных партнеров. А теперь подставьте – выражение становится еще более вызывающим.

Поблагодарим Макса за повод углубиться в лингвистику и пойдем дальше.

На самом скучном Гран-при Ферстаппену стало… скучно

После гонки в Майами пилот «Ред Булл» выиграл в Имоле – а дальше было Монако, где воскресла «Феррари». Шарль Леклер доминировал на протяжении всего уик-энда (он не был лидером только в самой первой практике), в то время как для Макса все сложилось не лучшим образом: он квалифицировался шестым и там же финишировал.

Обычно пилоты тоскуют, когда лидируют с большим отрывом. Тут сказывается отсутствие борьбы и хоть какого-то действия – в этом, кстати, и сложность доминирования: необходимо умение сохранять концентрацию и быстрый темп, несмотря на кажущуюся пассивность. Вот только Ферстаппен смог заскучать даже в середине первой десятки – настолько незрелищной оказалась гонка в Монако.

«### (блин), как скучно. Надо было взять подушку», – сказал Макс уже на 20 круге из 78.

Вообще слабая зрелищность – весьма актуальная тема для этапа в Монако. Особенно в последние годы: болиды не такие широкие (в 2024-м они уже, чем были в начале 1990-х – 2 м против 2,2 м), но ужасно огромные в целом. Только посмотрите на сравнительную картинку от издания Autosport . Здесь хоть и взят прошлогодний болид (его сравнивают с версией 2003 года), но габариты за это время не изменились – машины слишком огромные (для узких улочек Монте-Карло это беда):

И в этом году гонка перебрала со скукой – настолько, что ее критиковали даже сами участники .

«Что тут скажешь, это определенно была одна из самых скучных гонок, в которых я когда-либо участвовал. Но таков уж Гран-при Монако.

Монако всегда будет оставаться Монако. При этом болиды «Формулы-1» становятся все больше, сейчас ты даже не можешь нормально обогнать соперника, проезжая мимо пит-лейна, не рискуя попасть в серьезную аварию. Хотелось бы, чтобы эти дороги, и соответственно сама трасса стала шире, но я не думаю, что подобное хоть когда-то будет реализовано в Монако, просто потому что здесь совсем мало места. Могу только представить, как было скучно фанатам», – сказал Льюис Хэмилтон.

Его напарник в «Мерседесе» Джордж Расселл предложил свой способ решить проблему:

«Здорово гоняться в Монако, но нам нужно что-то менять, чтобы сделать воскресную гонку интереснее. Например, выступать только на шинах «софт», комплект которых точно не выдержит дистанцию всего заезда. На «софте» вам пришлось бы делать по два пит-стопа – а кто-то бы попробовать продержаться с одним пит-стопом. Мне просто кажется, что решение проводить весь Гран-при на «софте» может решить множество проблем».

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер тоже высказывался:

«Гонка получилась статичной. […] Монако – потрясающее место для гонок. Но современные болиды стали настолько большими, что нам, вероятно, стоит задуматься о введении чего-то вроде «зоны для совершения обгонов», ну или подумать об увеличении шанса для совершения обгона. Потому что сейчас пилоты в топ-10 финишировали в том же порядке, в котором стартовали, и внутри топ-10 не произошло ни одного обгона».

В общем, скучно было не одному Максу – но он выразился пусть и кратко, но ярче всех.

В середине сезона Ферстаппен поливал команду грязью прямо по радио, а потом послал критиков

Европейская часть чемпионата в этом году запомнилась №1 как настоящий кошмар: после победы в Испании пилот не мог победить на протяжении 10 гонок подряд – вплоть до недавнего Гран-при Бразилии. У «Ред Булл» начался серьезный кризис, команда никак не могла разобраться с капризным балансом болида – в результате Макс терял очки и даже с трудом добирался до подиумов (за эти 10 гонок он всего 4 раза попадал в первую тройку).

Этап в Венгрии стал одним из знаковых моментов, когда от беспомощности Ферстаппен пустился в настоящую истерику. «Быки» тогда привезли обновления, но их все равно не хватило , чтобы уверенно бороться за победу: Ферстаппен финишировал пятым. Причем гонка была неудачной с самого старта, когда Максу очень не понравился маневр пилота «Макларена» Оскара Пиастри (который и выиграл тот заезд):

«Окей, значит теперь можно выдавливать за пределы трассы. Вы можете сказать ФИА, что именно так мы и будем гоняться с этого момента, просто вытесняя людей с трассы», – сказал тогда Ферстаппен.

Позже Макса разочаровала стратегия «Ред Булл». Когда «Феррари» и «Мерседес» провели синхронные пит-стопы, чемпионы упустили момент и позволили конкурентам оторваться.

«Впечатляет, как мы позволяем себя подрезать и просто ######## мою гонку», – заявил №1.

На 53-м круге у Ферстаппена окончательно рвануло: Джанпьеро Ламбьязе (гоночный инженер Макса) попросил его экономнее отнестись к свежей резине, на что получил такой ответ:

«Нет, не надо мне сейчас нести эту #####. Вы, ребята, дали мне эту ###### стратегию, ясно? Я пытаюсь спасти то, что осталось. #####».

Нидерландец продолжил выжимать из болида все, что только можно, нагнал Льюиса Хэмилтона и провел максимально неудачную атаку – заблокировал шины, и не ожидавший этого Льюис ненароком врезался в «Ред Булл».

В ярости Макс обвинил соперника в смещении на торможении, но в команде настолько устали от жалоб пилота, что Ламбьязе отрезал:

«Я не буду обсуждать это по радио. Это ребячество».

Ярчайшие моменты в одном видео:

«Ферстаппен не должен был обращаться с командой так, как это он сделал, – написал после гонки эксперт Sky Sports и бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл. – […] Многочисленные запикивания потребовались для радиопереговоров Макса, когда он ругал своего многострадального инженера и друга Джанпьеро Ламбьязе и команду, которая дала ему каждую из побед и три – скоро, вероятно, четыре – чемпионства.

Я всегда говорю, что нельзя выбирать черты, которые тебе нравятся в спортивных деятелях мирового уровня – детали идут в комплекте и способствуют достижению успеха. Я большой фанат Макса как гонщика и как человека и восторгаюсь его талантом, но жаль, что он так относится к команде. Его наследие должно быть более спортивным, но теперь мы знаем, какими двумя словами и всего лишь семью буквами он бы ответил на данное заявление».

Какими именно? Брандл имел в виду ответ Ферстаппена критикам после этапа в Венгрии:

«Они могут пойти на хер», – сказал Макс.

«Пойти на хер» – fuck off (те самые два слова и семь букв). Грубый и нетактичный ответ – зато максимально в духе нового четырехкратного.

Осенью Ферстаппена наказали за мат на пресс-конференции – в ответ он устроил бойкот и пригрозил уйти из «Ф-1»

Еще веселее стало в Сингапуре : на пресс-конференции перед стартом уик-энда Макса попросили рассказать о проблемах на предыдущем этапе в Баку – ну, Макс и рассказал:

«Не знаю, чувак, у нас были другие настройки. Как только началась квалификация, я знал, что машина была в жопе (was fucked). – Тут Ферстаппен сделал большую паузу и осмотрелся. – Да, я постоянно пытаюсь оптимизировать работу болида, и в этот раз не сработало. Так что я знал, что у меня буду проблемы с этим».

ФИА безумно не понравились слова пилота. Как-никак незадолго до этого президент федерации Мохаммед бен Сулайем рассказывал, как обеспокоен поведением пилотов:

«Надо различать наш спорт – автоспорт – и рэп. Мы не рэперы, знаете. Сколько раз за минуту они матерятся? Мы не такие. Есть они, и есть мы.

Я сам был гонщиком, я знаю. В пылу борьбы, когда ты разочарован, что другой пилот тебя выдавил… Я испытывал злость, когда пилотировал на песке. Но надо помнить о своем поведении, быть ответственными людьми.

С нынешними технологиями все транслируется в прямом эфире, все записывается. В конечном счете надо изучить и понять, нужно ли минимизировать то, что говорится публично.

Представьте, что вы сидите со своими детьми или внуками, смотрите гонку, и вдруг кто-то говорит все эти плохие слова. Что скажут ваши дети или внуки? Чему вы их научите, будь это ваш спорт?»

Ферстаппена вызвали к стюардам: Макс сказал, что английский не его родной язык, да и в повседневной жизни он такие слова не использует (пилоты часто так оправдываются – порой срабатывает), но ФИА это не убедило. Федерация устроила показательную порку: в теории Ферстаппену должны были дать денежный штраф, но в итоге выписали участие в общественных работах .

Пилоту это не понравилось (его даже поддержали коллеги из паддока), и он устроил своеобразный бойкот.

Макс стал вторым в квалификации, а потому отправился на официальную пресс-конференцию первой тройки. Вот только ответы у него получились очень специфичными:

Журналист: Многое ли вы изменили в машине за ночь?

Ферстаппен: Много.

Журналист: Можете ли вы рассказать подробнее о том, что вы сделали?

Ферстаппен: Нет. Меня могут оштрафовать или дать дополнительный день.

Журналист: Вы уверены в вашем гоночном темпе?

Ферстаппен: Возможно.

Журналист: Насколько это шаг в неизвестность?

Ферстаппен: Это неизвестность.

В конце Макс сказал журналисту, что дело не в нем, и попросил не расстраиваться.

Репортеры спросили, готов ли он устроить отдельную импровизированную пресс-конференцию – Ферстаппен дал добро:

И они действительно пообщались:

«Я считаю, произошедшее смехотворным, так что зачем давать полные ответы? Оказывается, за это можно легко получить штраф. Я предпочту не говорить много, поберечь голос, а интервью можно дать где-то еще, если вам нужны мои ответы», – сказал Макс.

Он также добавил :

«Мне кажется, люди должны иметь возможность выражать свои эмоции. Отчасти в этом и заключается суть гонок. И на самом деле это касается любого вида спорта. Например, в футболе, когда игроки находятся на поле, то там происходят столкновения, единоборства, толчки. Кому-то что-то может не понравиться, кто-то может из-за чего-то расстроиться. И эмоциональные реакции в такие моменты – это нормально.

Мне кажется, все это зашло слишком далеко. Все эти последние поправки [к регламенту] кажутся глупыми. Хотя я не хочу сейчас вдаваться в детали, а то меня могут снова вызвать к стюардам».

Самое интересное, что Ферстаппен даже пригрозил ФИА своим уходом :

«Подобного рода вещи определенно влияют на мое решение о будущем. Когда ты не можешь быть собой, тебе приходится иметь дело с такими глупостями… Я теперь думаю, что нахожусь на той стадии карьеры, когда не хочу постоянно иметь дело с подобным. Это очень утомляет».

Через месяц ситуация повторилась – только теперь вляпался пилот «Феррари» Шарль Леклер.

В Сингапуре монегаск пошутил: «Я поплатился за… Как бы это правильно описать… Плохую квалификацию. Надо быть осторожным со словами, а иначе мне придется отправиться на общественные работы вместе с Максом, а мне этого совсем не хочется».

А вот в Мехико Леклер уже не уследил : после финиша на третьем месте гонщик рассказывал о трудностях болида (к примеру, об излишней поворачиваемости), случайно произнес fuck и тут же пожалел об этом:

«Простите! О нет! О нет! Я не хочу присоединиться к Максу!» – сказал Шарль.

После пресс-конференции с ним провел беседу представитель ФИА.

В федерации не сразу поняли , нужно ли как-то наказывать пилота, и взяли время на подумать. Через пару дней после уик-энда Шарлю прилетел денежный штраф в 10 тыс. евро.

Если же вернуться к Максу, то ему не впервой заниматься общественными работами . В 2018-м его наказали сразу двумя днями за стычку с Эстебаном Оконом в Бразилии (Ферстаппена разозлил контакт с французом, из-за которого Макс упустил победу). В чем заключались эти работы? В январе следующего года нидерландец помогал судьям «Формулы Е» на этапе в Марракеше, а чуть позже поучаствовал в семинаре Международной программы стюардов ФИА.

Каким конкретно будет наказание в этот раз – пока неизвестно, но есть ощущение, что четырехкратный вряд ли сильно изменится после этого.

Ферстаппен обличал британцев: заявлял, что судьи настроены против него из-за «неправильного» паспорта

Новый скандал случился практически на следующем этапе после конфликта Макса с ФИА: в США пилот «Ред Булл» жестко оборонялся от соперника за титул Ландо Норриса и выдавил его за пределы трассы – и даже так «Макларен» все равно оказался впереди.

А потом судьи дали Ландо 5-секундный штраф, и Ферстаппен сохранил третью позицию. Дело оказалось в нюансах: Норрис совершил обгон за пределами трассы – что нелегально, и хотя Макс тоже выехал за белую линию, он имел право диктовать траекторию, так как оказался первым на апексе – а значит, забрал поворот.

Ожидаемо начались споры: пилоты и эксперты обсуждали логику правил и необходимость их упрощения, а журналисты донимали Макса Ферстаппена вопросами о его взгляде на всю эту ситуацию.

«Полагаю, мы дошли до той стадии, когда мне практически нужно брать сборник правил в болид. Вот какая ситуация. Если посмотреть на последние годы, сборник стал гораздо толще. Безусловно, есть избыточное регулирование, но я также вижу другую точку зрения: если мы уберем правила и случится инцидент, начнутся разговоры: «О, нужно больше правил, надо сурово наказывать это». В прошлом всегда происходило то же самое: когда правил меньше, звучат одинаковые доводы – нужно сурово наказывать то или это. Та же история», – отвечал гонщик «Ред Булл».

«Я никого не выдавливал. Мы не коснулись друг друга. Я пытался попасть в поворот, руль был повернут до упора. Это гонки. Мы не в детском саду», – отбивался он в другом интервью.

В конце концов у №1 нашелся другой аргумент: по ходу стрима Team Redline (симрейсинговой команды Ферстаппена) между нидерландцем и одним из стримеров произошел такой разговор :

«Нужно следовать правилам, прямо как в «Ф-1» – сказал Макс по ходу виртуальной гонки.

«Прям как ты на Гран-при США! Все говорят о том, как тебя не наказали!» – заявил стример.

«Я понял, в чем проблема [почему все это обсуждают]. У меня не тот паспорт!» – с сарказмом ответил Ферстаппен, намекая на то, что у него нет британского паспорта.

Так Макс вернулся к вопросу, который не раз поднимал по ходу сезона – влиянию британской прессы в «Ф-1». Еще на Гран-при Великобритании пилот заявил :

«Я не слушаю, когда меня критикуют или хвалят. Я здесь со своей командой и людьми, вовлеченными в мой успех – вот к кому я прислушиваюсь и с кем обсуждаю свои выступления. У всех свое мнение. Это нормально. Это не будет определять, как я живу свою жизнь вне трека или как я веду себя на нем.

Пресса в «Ф-1» на 80-85 процентов английская. Так что у вас вполне доминирующая сила в этом плане. В глубине души СМИ по большей части предпочтут хорошие выступления своего пилота, а в случае инцидента естественным образом выберут сторону своего соотечественника. Большинство экс-пилотов – британцы, так что это однобокая ситуация».

Его поддержал ушедший из «Ред Булл» главный конструктор Эдриан Ньюи : по его словам, Ферстаппена «демонизировали в глазах общественности».

«Возможно, что также это связано со спецификой британской медиасферы. И, если честно, Sky Sports здесь имеет довольно сильное влияние. Их аудитория интернациональна, но порой освещение ими событий носит националистичный характер, и этом на самом деле может оказывать большое влияние», – рассказывал Ньюи.

«Фактически я согласен на 100 процентов, да. Ньюи и я ладим очень хорошо. Мы долго работали вместе», – согласился позже со словами конструктора сам Макс.

В Мексике ситуация только усугубилась: на сей раз Ферстаппен от безысходности вновь пошел на жесткие маневры (снова против Норриса) – даже казалось, будто он был готов к полноценной аварии. Тут уже судьи долго не думали: перед этапом ФИА скорректировала гайдлайн, так что Макса быстро признали виновным в обоих случаях и дали ему два 10-секундных штрафа.

Но и тут в лагере Ферстаппена нашли британский след. Если самого Макса больше взволновал слабый темп болида, то вот его отца Йоса возмутил судейский состав : в Мексике туда входили бывший британский пилот Джонни Херберт и Тим Майер, сын одного из основателей «Макларена» Эдварда Майера.

«Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают. ФИА стоит повнимательнее посмотреть на то, кого именно они назначают в коллегию стюардов Гран-при – и может ли там присутствовать какой-то конфликт интересов. Например, если какой-то бывший гонщик «Формулы-1» с большей симпатией относится к одному пилоту, чем к другому. Им нужно задать себе все эти вопросы», – сказал отец чемпиона.

И это на фоне и без того не прекращавшейся критики Макса: к примеру, чемпион 1996 года Дэймон Хилл настоял на том, что ФИА должна регулировать действия пилотов :

«Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание. Нельзя пытаться удерживать свою позицию любыми способами – выбивая соперников, или не оставляя им место только потому, что ты не хочешь, чтобы тебя обогнали. Поэтому должен быть способ дисциплинировать гонщиков.

Если Макс продолжит в том же духе, то у людей еще долго будут возникать вопросы относительно того, разумно ли все это. У Макса так много таланта, так много мастерства. И он способен побеждать своих соперников за счет этого мастерства, это не должно превращаться в гонки на выживание».

Ферстаппен парировал :

«Я не слушаю таких людей. Я занимаюсь своим делом. Я все-таки трехкратный чемпион «Формулы-1», так что я думаю, что я знаю, что делаю. У меня есть мнение по многим вопросам, но я не думаю, что обязательно должен делиться им со всеми вокруг.

Просто так бывает, что в каких-то эпизодах борьбы на трассе вы выигрываете, а в каких-то проигрываете. Так бывает, это гонки.

Мне нравится побеждать, и я не люблю проигрывать. Мне вообще кажется, что мало кому нравится проигрывать. Я просто стараюсь добиваться максимально возможного результата. И, опять же, в каких-то ситуациях ты побеждаешь, а в каких-то проигрываешь».

Уже в Бразилии Макс окончательно утвердился в своем мнении о британском влиянии на «Ф-1»:

«Я знаю, каково большинство людей, так что в этом нет ничего нового. Прошлый сезон был идеальным (в 2023-м Ферстаппен выиграл 19 гонок из 22-х – Спортс’’), из-за чего многим, наверное, было обидно от того, что они не могли сказать обо мне ничего плохого. Теперь же у них появился шанс высказаться и все они вылезли наружу. В конце концов, я думаю, что у меня просто неправильный паспорт, не для этого паддока».

Финальный удар Ферстаппен нанес после феноменальной победы в сложнейшей дождевой гонке на «Интерлагосе». На пресс-конференции после заезда Макс обратился в зал :

«У меня есть быстрый вопрос к присутствующим. Спасибо вам всем за то, что пришли, но я что-то не вижу представителей британских СМИ. Им всем пришлось срочно бежать в аэропорт, потому что они опаздывали на самолет? Или они не знают, где проходит пресс-конференция? Вы не знаете, где они?»

Позже британские журналисты все разъяснили: пока проходила пресс-конференция первой тройки (на которой присутствовали в основном бразильцы и французы – как-никак у «Альпин» был двойной подиум), они рыскали по паддоку в поисках других пилотов и руководителей команд – что, в общем-то, обычная практика для «Ф-1».

После этого панчлайн чемпиона выглядит уже не таким смачным, но тем не менее наделать шуму Ферстаппену удалось. Именно в этом весь Макс: он ярок не только на трассе, но и за ее пределами. Да, часто его высказывания очень грубые и даже излишне прямолинейные. Но ведь в этом и прелесть звезды «Ред Булл»: Ферстаппен никогда не изменяет себе и остается честным в самых сложных и скандальных ситуациях. Такая независимость от чужого мнения определенно заслуживает уважения!

