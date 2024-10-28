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Йос Ферстаппен: «Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают»

Йос Ферстаппен высказался о штрафах Макса на Гран-при Мехико.

Бывший пилот «Формулы-1» уверен, что его сын не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что конкретные стюарды решили дважды оштрафовать его за жесткое ведение борьбы с Ландо Норрисом.

Ферстаппен-старший добавил, что у него есть сомнения в отсутствии предвзятости у конкретных стюардов, которые работали в Мехико.

«Норрис теперь может начать думать, что в следующий раз ему нужно будет действовать аккуратнее. Если разбирать эпизоды воскресной гонки, то во втором случае Макс и правда, вероятно, немного переусердствовал.

Однако Норрис сам позволил этому случиться с ним. Можно сколько угодно рассуждать об обстоятельствах, это ничего не изменит. Максу нужно пилотировать так, как ему того хочется. Он должен действовать именно так, потому что прямо сейчас его машина недостаточно хороша – а он делает все возможное, чтобы выиграть титул.

Но Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают [на Гран-при Мехико представителем от гонщиков в коллегии стюардов был Джонни Херберт, а также Тим Майер, сын Эдварда Майера, одного из основателей «Макларена»].

ФИА стоит повнимательнее посмотреть на то, кого именно они назначают в коллегию стюардов Гран-при – и может ли там присутствовать какой-то конфликт интересов. Например, если какой-то бывший гонщик «Формулы-1» с большей симпатией относится к одному пилоту, чем к другому. Им нужно задать себе все эти вопросы.

Есть еще и ситуация с огромными [заасфальтированными] зонами безопасности за пределами трассы. И мы видим это на многих автодромах. И у гонщика появляется возможность просто проехать за пределами трека, рядом с ним. Если бы в зоне безопасности лежал гравий, ситуация была бы совсем иной.

Что же касается Макса – опять же, главным моментом сейчас является то, что машина «Ред Булл» сейчас недостаточно хороша. Это можно видеть и по выступлениям Серхио Переса. В этой гонке даже «Хаас» был быстрее «Ред Булл» – высказался Йос Ферстаппен.

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

Что случилось на Гран-при Мексики: куда провалился Ферстаппен? Как «Феррари» пробилась к победе через невезение?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: De Telegraaf
logoФИА
logoМакларен
logoРед Булл
logoДжонни Херберт
logoФормула-1
logoЙос Ферстаппен
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
logoЛандо Норрис
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