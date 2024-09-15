Макс Ферстаппен о том, что его «демонизировали» британские СМИ: «Согласен на 100 процентов с Ньюи»

Ферстаппен согласился со словами о «националистическом» характере британских СМИ.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен прокомментировал высказывание конструктора Эдриана Ньюи .

Британец посчитал, что освещение со стороны Sky Sports и местной прессы в целом носило «националистический» характер, а Ферстаппена «демонизировали» в 2021 году.

«Фактически я согласен на 100 процентов, да.

Ньюи и я ладим очень хорошо. Мы долго работали вместе», – заявил Макс перед Гран-при Азербайджана .

Эдриан Ньюи: «Британские медиа демонизировали Ферстаппена и Феттеля в глазах общественности»