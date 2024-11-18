Ферстаппен взлетел в рейтинге богачей Нидерландов – теперь у него €210 млн. Откуда столько?

На сегодня Макс Ферстаппен из «Ред Булл» – один из самых высокооплачиваемых гонщиков в паддоке «Формулы-1». Логично: к 27 годам нидерландец оказался №2 по титулам: среди действующих пилотов больше него только у одного человека – семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона.

Вместе с послужным списком и контрактами росло и состояние.

Если в 2019 году оно составляло 62 млн евро, то в начале нынешнего уже было около 210 млн евро. Как так получилось? Макс – успешный пилот, который переподписал контракт с «Ред Булл», а также привлек много выгодных для себя спонсоров. Он не разбрасывается деньгами впустую. Кроме того, Максу помогает резидентство Монако: княжество славится практически полным отсутствием налогов на доходы из-за рубежа (со своими нюансами ).

Уже в 2022-м Ферстаппен угодил в ежегодный рейтинг 500 самых богатых людей страны нидерландского издания Quote – местный аналог Forbes. Пилот «Ред Булл» и действующий чемпион мира занял как раз 500-ое место – тогда его состояние оценили в 120 млн евро: 46 млн в год он получал от команды за участие и победы в «Ф-1», еще 2 млн − от спонсоров в лице Jumbo, CarNext, Viaplay и других.

В 2023 году, когда Макс Ферстаппен в третий раз стал чемпионом мира, «Ред Булл» заплатил ему 64 млн евро. Из них 41 млн − зарплата, остальные 23 млн − это бонус. Это позволило пилоту подняться в том же рейтинге Quote с 500 места на 322-ое. Теперь его состояние оценили уже в 210 млн, из них 64 млн принесло сотрудничество с «Ред Булл» (41 млн + бонусы).

Для того, чтобы понять слагаемые финансового успеха Макса Ферстаппена, нужно разложить на разные составляющие источники его дохода:

зарплата в «Ред Булл»;

бонусы;

спонсорство или рекламное продвижение;

инвестиции;

Издание RacingNews365 обратилось к различным источникам «Ф-1», чтобы получить примерное представление о зарплатах всех гонщиков «Ф-1». Предполагаемая зарплата Ферстаппена − около 55 млн евро в год без учета бонусов (с ними, по данным Forbes − около 70 млн). На сегодня он самый высокооплачиваемый пилот «Формулы-1», но несмотря на это, не самый богатый − состояние Льюиса Хэмилтона оценивают в 285 млн евро. Кроме того, он получает доходы за счет бонусов и призовых. И еще он инвестировал в недвижимость, чтобы увеличить доход. В общем и целом из этого складываются его 210 млн.

Интересно, что в сентябре этого года на фоне успехов «Макларена» и проблем «Ред Булл», когда Ферстаппен не мог долго выиграть, экс-пилот «Ф-1» Ральф Шумахер вбросил финансовую бомбу: «Инсайдеры «Формулы-1» считают, что за каждую невыигранную гонку он [Макс] теряет миллион евро. Это невероятно. В прошлом году он был так успешен, а теперь упускает кучу денег. Не говоря уже о том, что дела в спорте идут не так хорошо». Скорее всего, он имел в виду личные бонусы – все-таки система «Ред Булл» славится именно щедрыми премиями за результат даже больше, чем базовыми ставками.

Значительную часть доходов Макса составляют его личные спонсоры. Голландец уже несколько лет сотрудничает со многими брендами, и мы видим различные рекламные материалы от них. Это, конечно же, способствует высокому уровню благосостояния Ферстаппена. До недавнего времени главным многолетним спонсором Макса − была сеть Jumbo, но она уже объявила об уходе из международного спонсорства в принципе (например, партнера лишилась и одна из самых успешных велокоманд 2023-го Jumbo-Visma, забравшая все главные старты сезона: «Тур де Франс» «Вуэльту Испании» и «Джиро д’Италия»). Ниже можно увидеть список основных брендов со шлема Ферстаппена.

сеть европейских супермаркетов Jumbo;

Heineken;

Viaplay − стриминговый сервис;

EA Sports − компания по производству видеоигр.

При этом среди действующих спортсменов Ферстаппена даже не в десятке − пятнадцатое место. Причем как считает источник, рекламный доход Макс меньше, чем у все того же Хэмилтона − 5 млн против 12 млн у британца.

У действующего чемпиона мира в недалеком будущем могут появиться серьезные траты – Макс рассказал о планах по созданию собственной гоночной команды: с 2025 года думает выставить машину в какой-нибудь европейской серии класса GT3. Кроме того, Ферстаппен спонсирует различных молодых гонщиков (вроде сына менеджера Раймонда Вермюлена Тьерри – он откатал сезон в немецкой кузовной ДТМ на машинах GT3 при поддержке Макса) и симкоманду Team Redline.

Как чемпион мира относится к финансам? Он дал четкий ответ на этот вопрос на волне слухов о том, что к нему есть детальный интерес со стороны «Мерседеса». Тогда Йос Ферстаппен вел открытую борьбу с Кристианом Хорнером, которого обвиняли в неподобающем поведении, а из «Ред Булл» ушел Эдриан Ньюи, главный архитектор командных побед. Казалось, что австрийская команда разваливается, а в прессе появилась информация, что немцы готовы дать Максу контракт на 150 млн в год. Тем более, что на тот момент было известно, что Льюис Хэмилтон в 2025 году уйдет в «Феррари», а Андреа Кими Антонелли стал лишь одним из вариантов на замену.

Макс ответил: «Нет, здесь нет правды. Но в конце концов, даже если предположить, что так и будет, 150 млн не станут для меня решающим фактором, чтобы куда-то перейти. Я доволен тем, что уже зарабатываю, дело в результатах» .

Можно сказать, что Ферстаппену действительно важнее чемпионские титулы и признание, чем финансы. Он не стремится к люксовой жизни, не гуляет по светским раутам (обеспечивающим огромные траты на соответствующий гардероб), да и в принципе Ферстаппен скорее проведет вечер с друзьями в симе iRacing, чем отправится на модный показ.

При этом нельзя сказать, что Макс совсем не тратится. У него есть уникальная коллекция люксовых автомобилей − их стоимость оценивается в 6,4 млн долларов. Отдельно выделяются люксовые «Астон Мартин» DB11 за 205 тысяч долларов, 2018 Vantage − 150 тысяч, DBS Superleggera − 360 тысяч. И, конечно же, Valkyrie − 2,7 млн.

«Порше» 911, который он купил за 400 тысяч евро после первой победы в «Формуле-1».

В его коллекции также можно найти Рено» R.S.01 за 400 тысяч евро, а также «Феррари» SP2 − очень редкая модель, за которую пришлось выложить не менее 1,8 млн евро.

Но даже эти авто меркнут перед личным самолетом – Dassault Falcon 900EX за 15 млн евро. Ежегодные расходы на содержание − более 1 млн. Вариант EX − это дальнемагистральный самолет серии Falcon 900 (необходимый для трансатлантических перелетов гонщиков «Формулы-1»), который имеет полностью стеклянную полетную палубу, бар и дополнительный душ. Без учета кабины пилота, длина салона составляет около 12 метров, высота − 1,88 метра, и в нем с комфортом могут разместиться 12 пассажиров, а если регулируемые сиденья складываются в кровати, то и того меньше. Таким образом, в самолете достаточно места для семьи и друзей, а Ферстаппен иногда подвозит других пилотов «Ф-1».

В Монако Макс живет в апартаментах стоимостью в 16 млн евро. Правда, он их арендует, а не владеет. Восьмой этаж, вид на Средиземное море − идеальный выбор для отдыха. Именно в этой квартире Ферстаппен оборудовал уголок «юного» чемпиона .

Как Ферстаппен накопил 210 млн?

В отличие от семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона, он не покупает дорогие «потребительские» вещи, не строит студии звукозаписи в каждом своем доме, чтобы записывать там собственные треки, не идет продюсером в кино про «Формулу-1» и не отправляется в большой тур по Африке с большими тратами на благотворительность. Нет затрат на огромную команду дизайнеров и стилистов, У нидерландца совсем другое самопозиционирование для прессы и болельщиков – простой парень, любящий гоночные симуляторы.

При этом по отношению к недвижимости у Ферстаппена отношение как у многих европейцев – зачем вкладывать огромные деньги в покупку квартиры, когда можно арендовать ее? Когда Макс устанет от этого жилья, то просто снимет другое.

Да, у трехкратного чемпиона мира есть большой автопарк из элитных и дорогих авто, но это не совсем пассив: такие машины не дешевеют, а некоторые со временем даже станут дороже: именно поэтому Хэмилтон в его возрасте тоже постоянно пополнял автопарк. Можно сказать, что это вклад пилота «Ред Булл» в будущее, а не только хобби. Самолет – довольно дорогостоящая игрушка, но необходимая при частых перелетах.

Главный «бизнес» Макса – империя по продаже его мерча по Европе и всему миру: управляется Вермюленом на деньги Ферстаппена и базируется на официальном сайте Verstappen.com. У него теперь есть и физические магазины, куда периодически доезжают чемпионские болиды, и даже мерч его товарищей Нико Хюлькенберга, Кевина Магнуссена, Пьера Гасли и Серхио Переса. Там Макс и монетизирует яркие цитаты по радио, например – через дизайнерские линейки одежды, которые Ферстаппен только согласует. На сайте заявлено о продажах более миллиона клиентов, и сам бизнес приносит прибыль (правда, ее размер узнать нельзя из-за частного характера компании).

А на себя нидерландец для человека с двумя сотнями миллионов накоплений тратит относительно мало: оборудование места под гоночный симулятор, нечастый отдых и частные тесты понравившейся гоночной техники на автодромах.

Сколько же будет в его капиталах после 2024-го?

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Фото: instagram.com/verstappencom ; instagram.com/maxverstappen1