Ферстаппен весь год пинает «Ред Булл» – а что конкретно его бесит в машине и команде?

В этом сезоне вся «Формула-1» внезапно осознала: «Ред Булл» больше не доминирует, его можно серийно побеждать. И до смены регламента в 2026-м нынешние чемпионы вряд ли вернутся к доминированию прошлого сезона: ведь в топ уже выстрелил «Макларен», и на первых местах также обеими машинами заезжали и «Мерседес» с «Феррари». Схватки за титулы предстоят жаркими.

Первые маячки появились еше в начале года, когда австрийцы несколько раз повторили тезис об уникальности 21 победы в 22 гонках – и то же самое, на самом деле, повторяли еще в конце прошлого 2023-го: вспомните, никто, НИКТО в «Ред Булл» и пелотоне не ждал воспроизводства победной поступи еще до скандала с шефом Кристианом Хорнером, разрыва с гением Эдрианом Ньюи и уходом очередной порции столпов организации вроде спортивного директора Джоната Уитли.

И все же мало кто представлял объем проблем парней из Милтон-Кейнса в 2024-м. Их лидер Макс Ферстаппен за словом в карман не лезет – если ему что-то не нравится, то говорит об этом прямо: во время гонки или в послегоночных интервью, так что благодаря его эмоциональным отзывам можно приблизительно представить, что же не так с машиной и командой.

Гран-при Австралии: мелкие неурядицы со взрывным концом

Во время первой практики Макс Ферстаппен проверял максимальные возможности болида и перестарался: повредил днище и шасси. «Ред Булл» пришлось срочно проводить ремонт и во второй сессии нидерландец проиграл «Феррари» Леклера 0,4 секунды. Макс не видел в этом никакой проблемы, сославшись на настройки.

«Я взял слишком широко, повредил днище болида и шасси. К сожалению, на починку ушло чуть больше времени, чем мы надеялись, и в результате я пропустил 20 минут во второй практике.

Мне кажется, что команде удалось довольно быстро перевернуть ситуацию и все исправить, благодаря этому я все равно успел более или менее целиком выполнить намеченную на сегодня программу. Да, тренируясь на длинной дистанции хотелось бы проехать на пару-тройку кругов больше, но в условиях, когда вы теряете 20 минут – да, иногда такое бывает.

Думаю, у нас все нормально. Как мне кажется, «Феррари» очень быстра, но и мы со своей стороны, я думаю, способны еще доработать машину, оптимизировать некоторые настройки. Так что нет, ничего безумного, никаких особых поводов для беспокойства. Думаю, нам просто нужно немного доработать настройки болида».

И это сработало: в третьей практике Ферстаппен проиграл всего 0,02 секунды, а затем взял поул с преимуществом в 0,27 секунды. Для Макса этот результат был удивительным, но на тот момент он нашел объяснение − команде удалось подобрать нужные настройки.

«Мы внесли совсем небольшие поправки в настройки, и это, как кажется, здорово помогло мне атаковать на пределе в третьем сегменте. И я был очень доволен обоими быстрыми кругами – да, всегда можно проехать лучше, но в целом я очень доволен нашим выступлением».

Вот только в гонке все пошло не по плану. Уже на пятом круге у Ферстаппена заклинило тормоза, что привело к сходу. В «Феррари» оформили дубль, после гонки Перес признал, что итальянцы были слишком быстры, а Макс объяснил, что случилось с его машиной.

«Судя по данным, сразу после старта у нас возникли проблемы с задним правым тормозным диском – тормоза заклинило. Это привело к повреждению конструкции и с каждой минутой проблема усугублялась – ты будто едешь с ручником. Вот почему ощущения от управления машиной в некоторых местах были очень странными, ее срывало в сторону – хотя на круге выезда из боксов по пути на стартовую решетку перед стартом все было отлично. Но да, когда вот так заклинивают тормоза – это не лучшая ситуация».

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поддержал своего гонщика, сказав, что если бы не проблемы, то он спокойно бы смог держать темп Сайнса.

Гран-при Майами: проблемы с балансом впервые заострены

Если в Китае Макс Ферстаппен нахваливал машину и говорил, что она едет «как по рельсам», то в США все резко изменилось. Он хоть и выиграл квалификацию к спринту, но поведением болида остался недоволен. И это несмотря на поул.

«По ощущениям круг прошел ужасно. Уже во втором сегменте я чувствовал, что все идет не очень хорошо. То же самое было в третьем.

Я не особо улучшил время на «софте». Каким-то образом мы оказались первыми. Конечно, я рад, что так вышло. Но по какой-то причине пилотировать было неприятно. В практике болид управлялся вполне себе хорошо, я ощущал комфорт и уверенность. В квалификации же все было не очень. Возможно, дело в покрытии. Не знаю, что случилось с остальными на последнем круге».

После квалификации к спринту «Ред Булл» внес некоторые изменения – они сработали, но проблемы все равно остались. Тем более, что в тот уик-энд не только Ферстаппен жаловался на ветер и покрытие:

«Мы определенно чуть улучшили болид. Не знаю, в чем дело, каждый год мы приезжаем сюда, и мне очень тяжело сохранять стабильность при пилотировании болида, при работе с шинами на протяжении быстрого круга».

Гонку в Майами выиграл Ландо Норрис, а Ферстаппен впервые выделил главные проблемы у своей машины. Он вновь подчеркнул, что ему было сложно работать как с «медиумом», так и с «хардом».

«Мы испытывали избыточную, недостаточную поворачиваемость, очень низкий уровень сцепления на всех четырех колесах – нам нужно с этим разобраться. Я не чувствовал себя по-настоящему комфортно по ходу уик-энда. Полагаю, на «медиуме» темп был более-менее нормальным, но на «харде» была катастрофа – низкое сцепление, очень трудный баланс на низких скоростях. Я не мог толком опереться на заднюю часть, а на высоких скоростях испытывал сильную недостаточную поворачиваемость. Нельзя сбалансировать такие вещи, это как погоня за двумя разными целями».

Гран-при Эмилии-Романьи: вновь баланс, но решенный настройками

Перед первым итальянским Гран-при советник «Ред Булл» Гельмут Марко признал, что «Феррари» заметно приблизились к их команде по темпу. Однако он не учел, что также прибавили в «Мерседесе» и «Макларене».

А вот Макс Ферстаппен остался очень недоволен двумя пятничными практиками. Причем проблема была та же − баланс.

«Было очень сложно подобрать нормальный баланс. Я просто не чувствовал себя комфортно за рулем болида, его сильно болтало по трассе. Потерять контроль было очень просто. У нас все было очень плохо в том числе с темпом на длинной дистанции».

Симуляторщик «Ред Булл» Себастьяна Буэми целую ночь вкалывад на базе в поисках решения проблем на стороне настроек. Вновь отчасти получилось: Ферстаппен неожиданно для себя взял поул.

«Не могу сказать, что мы хорошо готовы к гонке. Вчера у нас был ужасный темп и на короткой, и на длинной дистанции. Утром мы хотели потренироваться на длинной дистанции, но смогли проехать всего три круга. При этом и ощущения были не очень хорошими. У машины не было баланса и на короткой дистанции. Так что в такой ситуации отсутствие хорошего темпа на длинной дистанции вас не удивляет.

Да, разумеется, в квалификации баланс машины стал заметно лучше. При этом я понятия не имею, на что способен «Макларен». Вчера их темп на длинной дистанции был очень хорош. Надеюсь, что и мы сможем продемонстрировать нечто похожее».

Полночи трехкратный чемпион «Формулы-1» провел в сменах на симгонке «24 часа Нюрбургринга» в машине класса ГТ3 (его экипаж победил!), а на следующий день выиграл и на «Имоле» с преимуществом над Норрисом в 0,7 секунды.

Гран-при Монако: поребрики и подскоки

На родине Леклера у «Ред Булл» прорезалась и усилилась старая проблема: на городской трассе в Монако много неровностей и поребриков, а болид Ферстаппена еще в 2023-м справялялся с ними довольно средне. в 2024-м же они явно помешали лидеру сезона показать себя в пятницу с наилучшей стороны − 11-е и 4-е места.

«Не думаю, что смогу нормально описать словами происходящее. Ситуация очень сложная. Хотя я бы не сказал, что не ожидал чего-то подобного. Но пока мы видим худший из возможных итогов этого уик-энда. На трассе очень много неровностей, поребриков, наклонов. И для нас это становится невозможной задачей. Каждый раз, когда мы проезжаем по одной из неровностей, мы теряем кучу времени, потому что наша машина просто плохо едет по такой поверхности. И в данный момент эти условия сильно мешают нам ехать быстрее.

Сегодня я получил удовольствие от пилотажа. Но это очень сложно, когда машина просто не делает того, чего ты от нее хочешь. На любой кочке можно лишний раз подпрыгнуть – и все, ты в стене. Возможно, в этом смысле сегодняшний день стал для нас хорошим уроком. Мы знаем, что здесь наша машина сильно подпрыгивает, и будем готовы. Я еще до начала уик-энда знал, что нам будет трудно».

В квалификации Ферстаппен показал лишь шестое время – для «Ред Булл» почти катастрофа. А Макс продолжил подчеркивать проблемы:

«Я не разочарован позицией, я разочарован нашей скоростью. Это не стало сюрпризом, поскольку я знал наши ограничения перед этим уик-эндом. Ситуация была плохой, я не мог проезжать по поребрикам. В среднем секторе я их объезжал. Ощущения, словно едешь на карте без подвески и без демпфирования. Ситуация для нас очень сложная. В высокоскоростных поворотах я чувствовал себя весьма комфортно, по крайней мере получал удовольствие, однако на низких скоростях мы слишком много теряли – там, где трасса кочковатая, болид скачет.

Связан ли результат с особенностями трассы? Безусловно. Будут и другие автодромы с кочками и необходимостью правильно проезжать по поребрикам. Это определенно нас ограничивает».

Гран-при Венгрии: обновления не исправили баланс

Австрийцы привезли довольно внушительный пакет обновлений, но с ним что-то пошло не так. А во время гонки Ферстаппен умудрился протаранить «Мерседес» Льюиса Хэмилтона, занять только пятое место, а затем в прессе сделать очень жирные подколы в адрес команды.

«Разумеется, я разочарован и недоволен тем, как идут дела. Это могут быть длинные 12 гонок. Я говорил, что ситуация неоптимальная. Ведь я надеялся, что скорости будет больше. [«Макларен»] выглядит сильно и на длинных отрезках, так было и в последних нескольких гонках. Не вижу, почему мы внезапно должны стать сильнее».

Издание GPblog.com, которое опубликовало интервью с Ферстаппеном, рассказало, что Макс намекал на то, что некоторым людям в «Ред Булл» уже пора проснуться и что все идет в неправильном направлении.

Гран-при Бельгии: соперники уже впереди

Казалось бы, на треке традиционного доминирования «Ред Булл» теперь если не мог привезти полкруга, то, по крайней мере, претендовать на обе первые позиции. Но, во-первых, на болиде Ферстаппена заменили двигатель, что привело к откату на десять позиций на старте, а во-вторых полил серьезный дождь. Чудом Максу Ферстаппену удалось прорваться на четвертую строку, а после гонки он признал проблемы с темпом, окончательно финализировав первую часть сезона: «Ред Булл» явно не сильнейший в пелотоне.

«На самом деле, они уже впереди нас. Кто «они»? Ну, зависит от трассы. Иногда «Макларен», иногда «Мерседес». Да, сегодня мы были быстрее «Феррари»: с учетом старта с 11-й позиции нам просто не хватило времени, чтобы их обогнать. Просто соперники тоже отлично справляются – и в такой ситуации вам уже самим нужно упорно трудиться, чтобы прибавить. Наша главная причина для беспокойства – болид».

Гран-при Нидерландов: отвратительная поворачиваемость и кошмарное отставание

Месячный летний перерыв дал гонщикам небольшую передышку, а командам предоставил шанс переподойти к проблемам со свежей головой. После возвращения на переоткрывшиеся после обязательного отпуска и реновации базы «Ред Булл» засел за «домашку», что сразу же подтвердил Макс Ферстаппен.

«Понятно, мы работаем на пределе возможностей – и я надеюсь, что какие-то ответы мы получим. А дальше будет видно – посмотрим, какие решения мы сможем найти и сумеем ли улучшить болид».

При этом первые две практики позитива команды совсем не добавили − 2-ое и 5-ое место у Ферстаппена на домашней гонке. Анализ − очередное признание того, что «Ред Булл» больше не самая быстрая машина.

«Конкуренты обогнали нас, «Ред Булл» нужно делать больше. Мы недостаточно быстры на одном круге, а также мы недостаточно быстры и на длинной дистанции. Так что нам есть над чем работать. И я, если честно, даже не знаю, какого прогресса мы сможем добиться. Факт в том, что сейчас мы не являемся самой быстрой командой, и нам нужно искать способны это изменить».

В квалификации Ферстаппен стал вторым, пропустив вперед Норриса. А в гонке «Макларен» деклассировал «Ред Булл», привезя ему целых 22 секунды – хотя Ферстаппен вошел в первый поворот лидером и возглавлял заезд добрый десяток кругов.

«Всегда надеешься, что сможешь выступить лучше. Мы хорошо провели старт и сделали все, что только могли. Однако стало очевидно, что в итоге мы оказались недостаточно быстры. Так что сегодня я старался финишировать вторым. Я старался думать о своей гонке.

Не удивлен ощущениями от управления болидом. Я ничего не мог с этим поделать. Что бы я ни делал…Я говорил об этом еще по ходу гонки, что бы я ни делал с машиной, она не в полной мере слушалась руля.

Когда я поворачивал налево, машина откликалась не сразу. Ну или она просто поворачивала не так, как мне было нужно. Во всем этом весьма трудно разобраться – почему это происходит и как это исправить».

Гран-при Италии: теперь машина – просто монстр

За недельный перерыв между этапами австрийцы не могли внести серьезные изменения в болид. Незадолго до практик и сразу после них Ферстаппен выделил те самые проблемы, которые озвучивал практически с самого начала сезона: работа с шинами и недостаточная поворачиваемость.

«Что-то в машине работает не так и серьезно усложняет управляемость. И в данный момент нам трудно определить, в чем именно дело. Но страдает и квалификационная скорость, и темп на длинной дистанции. Машиной очень трудно управлять, сложно подобрать хороший баланс. Если у вас возникает одна проблема и вы пытаетесь ее решить, то в процессе обязательно появляется вторая проблема, и так далее.

Хотя на данный момент наша машина, кажется, чересчур агрессивно работает с шинами. У нас есть хорошие направления для работы с настройками, нужно лишь немного оптимизировать. И тогда, я думаю, что сможем участвовать в борьбе за самые высокие места – притом, что в группе лидеров уже находится сразу несколько команд.

Наша машина не слишком хорошо управляется – назовем это так. Во втором сегменте квалификации все было не так уж плохо, а в третьем сегменте все снова ухудшилось – на обоих комплектах шин у меня были большие проблемы с балансом.

По ходу быстрого круга я потерял очень много времени, не мог выжимать максимум возможностей из шин.

Когда машина плохо сбалансирована, в гонке проблемы только усугубляются. Последние несколько гонок получились для нас не слишком удачными, так что нам нужно работать над тем, чтобы изменить ситуацию и вернуться на прежний уровень конкурентоспособности».

«Ред Булл» Макса Ферстаппена стал лишь шестым в гонке, что позволило Ландо Норрису приблизиться к нему в чемпионской гонке. Нидерландец не подбирал слова и назвал свою машину каким-то монстром.

«Думаю, мы выжали из машины максимум с точки зрения позиции, но не с точки зрения подхода к гонке. Наш темп был недостаточно хорош, так что нам, можно сказать, пришлось заниматься своей гонкой, а потом мы очень плохо провели пит-стоп. К тому же, большую часть гонки мы не могли использовать свой двигатель на полную мощность из-за возникшей проблемы. Так что в целом это была плохая для нас гонка. Хотя даже если бы двигатель работал на полную мощность – гонка бы все равно получилась плохой. Но мы могли бы смотреться более конкурентоспособными. Мы же оказались в одиночестве. Если мы ничего не изменим в машине, оставшаяся часть сезона пройдет для нас очень плохо. Нас ждет много работы.

Я много раз об этом говорил, и теперь дело за командой – нужно многое изменить в нашем болиде. Мы по сути от сильно доминирующего болида пришли к неуправляемому за период от шести до восьми месяцев. Для меня это очень странно. Нужно изучить болид вдоль и поперек. Сейчас мы ужасны во всем, так что нужно многое поменять. В прошлом году у нас была потрясающая машина. Самый доминирующий болид за все время. И мы превратили его в монстра. Нужно все исправить. Неважно, сколько недель это займет. Нам просто нужно продолжать работать. Оправданий быть не может».

Вера Марко в Ферстаппена не знает границ: у «Ред Булл» остался только талант Макса

Очевидно, из нынешней концепции болида «Ред Булл» уже вытряхнули всю возможную скорости и доминирование – обновлнения и попытки что-то докрутить только ломают то, что уже работало. Отзывы Макса Ферстаппена лишь подчеркивают те слабые места, которые у нее появились.

Однако у нидерландца есть мощный фанат − советник австрийцев Гельмут Марко. После того, как Ферстаппен назвал машину монстром, Марко поспешил сгладить острые углы, попутно заявив, что если кто-то и может обуздать зверя, то это может быть только Макс.

«На старте сезона наша машина была сбалансирована так же хорошо, как нынешний «Макларен». Она отлично работала на любых трассах и в любых условиях. Но затем [при разработке обновлений болида] мы свернули куда-то не туда. Машина превратилась в очень своенравного зверя, укротить которого может только Макс Ферстаппен.

Со временем машина становилась все более и более непредсказуемой. И ее становилось все сложнее правильно настраивать и балансировать. В Австрии и Бельгии Макс проехал два совершенно особенных квалификационных круга. В то время как в условиях гонки все наше превосходство в скорости исчезало.

Как и «Мерседес» в начале сезона, сейчас мы иногда можем быть очень быстры, а иногда оказываемся медленными – в зависимости от условий. Иногда такие перемены происходят прямо по ходу гонки – как было в Сильверстоуне. Тем не менее, при этом на самом деле мы выступаем лучше, чем можно судить по последним результатам. Если бы не плохой пит-стоп в Австрии, столкновение с Хэмилтоном в Венгрии и штраф [за замену двигателя] в Спа, сейчас позиции Макса были бы сильнее».

Забавно, что в начале апреля риторика доктора Марко сильно отличалась.

«Я всегда говорил, что у нас хорошая машина, но решающую роль играет Макс. В Сузуке все уже было ясно, но затем Макс проехал невероятный лучший круг на изношенных шинах. Не ради забавы, это послание соперникам: «Привет, вы боретесь только за второе место».

Отец Макса разносит команду даже мощнее: «Ред Булл» не послушал чемпиона, а виновный − Хорнер

На протяжении практически всего сезона самым ярым критиком «Ред Булл» выступал отец и воспитатель Макса Ферстаппена − бывший пилот «Ф-1» Йос Ферстаппен. У него открытый личный конфликт с Кристианом Хорнером, и экс-гонщик постоянно ищет (и находит) поводы, чтобы пнуть и команду, и лично ее главу.

Например, после провала (второго места) Макса с отставанием в 22 секунды от победившего Норриса Йос проехался по чемпионам особенно тяжким катком:

«Вероятно, мне не следует этого говорить, но я все же скажу. Тот факт, что вам приходится возвращаться к версии болида из начала сезона, говорит сам за себя. На данный момент у них [у «Ред Булл»] просто нет темпа. Им нужно посмотреть на себя в зеркало.

Макс знал [что «Макларен» начнет догонять «Ред Булл» в Кубке Конструкторов]. Он просто не мог [бороться с болидом «Макларена»]. Если все так и дальше пойдет, то оставшаяся часть года будет очень трудной. Макс делает все, что в его силах, но у него нет средств, чтобы закончить начатое».

А затем устроил личную вендетту с Кристианом Хорнером, взвалив на него все происходящее с болидом «Ред Булл».

«[Отставание от Ландо Норриса] более 20 секунд – это огромное разочарование. У Макса не было ни шанса на победу. Но это неудивительно, если ты ухудшаешь болид.

Команда несколько раз свернула не туда. Нельзя приукрашивать ситуацию. Пора – если еще не поздно – задать себе вопросы. Хорошие люди уходят. Я очень недоволен происходящим. Положение серьезное. Макс не будет доволен такой машиной. Задача Хорнера – вернуть команду в нужное русло.

Получится ли исправить ситуацию? Меня это удивит, но в данный момент отвечу «нет». Многое должно произойти. Необходимо полностью поменять настрой».

Хорнер признает: болид стал слишком сложным, команда не может найти настройки и баланс

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер постоянно старается сгладить ситуацию в интервью и выражает непрестанную веру в способности команды перевернуть ситуацию – и это часть его работы. Также он все время пытается внятно объяснить, что происходит: и пока создается впечатление, что австрийцы видят исток проблемы, но не совсем понимают, как ее решить.

К примеру, после квалификации к Гран-при Италии и седьмого места Ферстаппена он постарался объяснить, зачем «Ред Булл» откатывал обновления и терял темп:

«У нас нет баланса – вы можете услышать это из комментариев Макса. Есть какая-то фундаментальная проблема, которая мешает нам быть в топе. Во втором сегменте все было не так плохо, но в третьем мы отстали на мили.

Мы изучаем все подряд. На прошлой неделе мы ездили на старой спецификации, чтобы проверить, исправит ли это проблему. Но на деле у нас были те же характеристики и трудности.

Нам нужно срочно с этим разобраться, так как за последние несколько гонок «Макларен» сделал значительный шаг вперед. А теперь мы также отстаем от «Феррари» и «Мерседеса». В болиде что-то явно не работает. Для инженерной проблемы должно найтись инженерное решение».

После гонки, в которой побил Шарль Леклер, а оба «Макларена» приехали на подиум, впервые прозвучали слова про боязнь потерять Кубок конструкторов.

«С таким темпом, как сегодня, оба наших титула, очевидно, окажутся под угрозой. Так что нам нужно очень быстро перевернуть ситуацию в свою пользу.

Вы видите, что у нас проблема с балансом, который просто не работает. Как только вы оказываетесь в такой ситуации, то начинаете больше работать с шинами. Приходится компенсировать это. Вы смещаете баланс, получаете проблему и создаете еще одну. Вы оказываетесь в порочном круге.

Реальность такова, что сегодня «Феррари» нам немного помогла своей борьбой с двумя «Макларенами». В противном случае мы бы еще больше потеряли в Кубке Конструкторов».

А вы как думаете, сумеет ли «Макларен» догнать «Ред Булл» в гонке за Кубок конструкторов, а Норрис Ферстаппена в битве за чемпионство?

Фото: Gettyimages /Mark Thompson / Staff, Rudy Carezzevoli / Stringer, Clive Rose / Staff