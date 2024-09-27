Макс Ферстаппен о борьбе ФИА с нецензурной лексикой: «Это зашло слишком далеко и кажется глупым»

Ферстаппен считает бессмысленной борьбу ФИА с матом в «Ф-1».

Пилот «Ред Булл » недавно был оштрафован и ФИА обязала Макса принять участие в общественных работах на благо федерации. Причиной стало то, что Ферстаппен позволил себе нецензурное выражение на пресс-конференции.

В ответ на штраф на следующей пресс-конференции Ферстаппен демонстративно отвечал на все вопросы односложными выражениями. Зато после неформально пообщался с журналистами в паддоке, где уже развернуто ответил на все поступившие вопросы.

По словам Ферстаппена, ему не очень понятна политика ФИА по борьбе с нецензурными выражениями во всех проявлениях, учитывая происходящее в других видах спорта.

«Мне кажется, люди должны иметь возможность выражать свои эмоции. Отчасти в этом и заключается суть гонок. И на самом деле это касается любого вида спорта. Например, в футболе, когда игроки находятся на поле, то там происходят столкновения, единоборства, толчки. Кому-то что-то может не понравиться, кто-то может из-за чего-то расстроиться. И эмоциональные реакции в такие моменты – это нормально.

Мне кажется, все это зашло слишком далеко. Все эти последние поправки [к регламенту] кажутся глупыми. Хотя я не хочу сейчас вдаваться в детали, а то меня могут снова вызвать к стюардам», – рассказал Ферстаппен.

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