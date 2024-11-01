Макс Ферстаппен о штрафах и давлении общественности: «В конце концов, я думаю, что у меня просто неправильный паспорт, не для этого паддока»

Ферстаппен старается не обращать внимания на критику.

Пилот «Ред Булл » считает, что его недоброжелатели просто ждали подходящего момента, чтобы начать критиковать его по любому поводу.

Сначала Ферстаппен был оштрафован за использование нецензурной лексики на пресс-конференции. Вторым эпизодом, вызвавшим резонанс, стал жесткие действия Макса в борьбе с Ландо Норрисом, за которые он в общей сложности получил 20 секунд штрафа в прошедшей гонке.

«Я знаю, каково большинство людей, так что в этом нет ничего нового. Прошлый сезон был идеальным, из-за чего многим, наверное, было обидно от того, что они не могли сказать обо мне ничего плохого.

Теперь же у них появился шанс высказаться и все они вылезли наружу. В конце концов, я думаю, что у меня просто неправильный паспорт, не для этого паддока.

И да, я точно никого не выбивал с трассы намеренно. Они ведь не могут заглянуть мне в голову. Так что это весьма резкое обвинение. На самом деле мы просто жестко боролись на трассе.

Более того, Херберт много чего говорил про мою пресс-конференцию в Баку [когда Ферстаппен был оштрафован за использования нецензурных выражений], но я что-то не слышал, чтобы он что-то говорил после случая на пресс-конференции в Мехико.

Ведь на самом деле то, что сказал Шарль, было хуже, чем то, что сказал я, если учитывать контекст. При этом данная пресс-конференция была важнее, ее смотрело больше людей. Но знаете, я просто не хочу тратить на все это свое время», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию?