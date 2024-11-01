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Макс Ферстаппен о штрафах и давлении общественности: «В конце концов, я думаю, что у меня просто неправильный паспорт, не для этого паддока»

Ферстаппен старается не обращать внимания на критику.

Пилот «Ред Булл» считает, что его недоброжелатели просто ждали подходящего момента, чтобы начать критиковать его по любому поводу.

Сначала Ферстаппен был оштрафован за использование нецензурной лексики на пресс-конференции. Вторым эпизодом, вызвавшим резонанс, стал жесткие действия Макса в борьбе с Ландо Норрисом, за которые он в общей сложности получил 20 секунд штрафа в прошедшей гонке.

«Я знаю, каково большинство людей, так что в этом нет ничего нового. Прошлый сезон был идеальным, из-за чего многим, наверное, было обидно от того, что они не могли сказать обо мне ничего плохого.

Теперь же у них появился шанс высказаться и все они вылезли наружу. В конце концов, я думаю, что у меня просто неправильный паспорт, не для этого паддока.

И да, я точно никого не выбивал с трассы намеренно. Они ведь не могут заглянуть мне в голову. Так что это весьма резкое обвинение. На самом деле мы просто жестко боролись на трассе.

Более того, Херберт много чего говорил про мою пресс-конференцию в Баку [когда Ферстаппен был оштрафован за использования нецензурных выражений], но я что-то не слышал, чтобы он что-то говорил после случая на пресс-конференции в Мехико.

Ведь на самом деле то, что сказал Шарль, было хуже, чем то, что сказал я, если учитывать контекст. При этом данная пресс-конференция была важнее, ее смотрело больше людей. Но знаете, я просто не хочу тратить на все это свое время», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппен пытается нарочно вынести Норриса ради титула «Ф-1»? У него план на аварию?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport.com
Гран-при Бразилии
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