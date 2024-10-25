Макс Ферстаппен: «Нужно брать сборник правил в болид, в «Ф-1» избыточное регулирование»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен на фоне скандала со штрафом гонщика «Макларена» Ландо Норриса на Гран-при США заявил, что спортивный регламент стал слишком запутанным.
«Полагаю, мы дошли до той стадии, когда мне практически нужно брать сборник правил в болид. Вот какая ситуация. Если посмотреть на последние годы, сборник стал гораздо толще.
Безусловно, есть избыточное регулирование, но я также вижу другую точку зрения: если мы уберем правила и случится инцидент, начнутся разговоры: «О, нужно больше правил, надо сурово наказывать это».
В прошлом всегда происходило то же самое: когда правил меньше, звучат одинаковые доводы – нужно сурово наказывать то или это. Та же история», – сообщил трехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Мехико.
Макс Ферстаппен: «Я всегда стараюсь попасть в поворот»
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