0

MotoGP. Гран-при Австрии. Беццекки выиграл поул, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя– 3-й, Марк Маркес – 4-й

Пилот «Априлии» Марко Беццекки выиграл квалификацию к Гран-при Австрии.

Время Беццекки оказалось всего на 0,016 лучше, чем у гонщика «Грезини» Алекса Маркеса.

Третье и четвертое место заняли пилоты «Дукати» – при этом Франческо Баньяя сумел опередить своего напарника и лидера чемпионата Марка Маркеса.

MotoGP

Гран-при Австрии

«Ред Булл Ринг»

16 августа 2025 года

Квалификация

2-й сегмент

1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.28,060

2. Алекс Маркес («Грезини») +0,016

3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,142

4. Марк Маркес («Дукати») +0,160

5. Энеа Бастианини («Тек 3») +0,176

6. Фермин Альдегер («Грезини») +0,242

7. Педро Акоста («КТМ») +0,356

8. Франко Морбиделли («ВР46») +0,379

9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +0,488

10. Хоан Мир («Хонда») +0,611

11. Брэд Биндер («КТМ») +0,701

12. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +0,727

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт MotoGP
