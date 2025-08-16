MotoGP. Гран-при Австрии. Беццекки выиграл поул, Алекс Маркес – 2-й, Баньяя– 3-й, Марк Маркес – 4-й
Пилот «Априлии» Марко Беццекки выиграл квалификацию к Гран-при Австрии.
Время Беццекки оказалось всего на 0,016 лучше, чем у гонщика «Грезини» Алекса Маркеса.
Третье и четвертое место заняли пилоты «Дукати» – при этом Франческо Баньяя сумел опередить своего напарника и лидера чемпионата Марка Маркеса.
MotoGP
Гран-при Австрии
«Ред Булл Ринг»
16 августа 2025 года
Квалификация
2-й сегмент
1. Марко Беццекки («Априлия») – 1.28,060
2. Алекс Маркес («Грезини») +0,016
3. Франческо Баньяя («Дукати») +0,142
4. Марк Маркес («Дукати») +0,160
5. Энеа Бастианини («Тек 3») +0,176
6. Фермин Альдегер («Грезини») +0,242
7. Педро Акоста («КТМ») +0,356
8. Франко Морбиделли («ВР46») +0,379
9. Рауль Фернандес («Трэкхаус») +0,488
10. Хоан Мир («Хонда») +0,611
11. Брэд Биндер («КТМ») +0,701
12. Жоан Зарко («ЛЧР-Хонда») +0,727