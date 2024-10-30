  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Дэймон Хилл о пилотаже Ферстаппена: «Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание»
2

Дэймон Хилл о пилотаже Ферстаппена: «Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание»

Хилл критически высказался об агрессивном пилотаже Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что в руководстве «Ред Булл» должны провести беседу с Максом и уговорить его действовать не столь агрессивно.

Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа на Гран-при Мехико за нарушения правил в борьбе с Ландо Норрисом.

«На публике Кристиан Хорнер всегда защищает Макса Ферстаппена. Не было ни одного случая, когда бы он согласился с общим мнением [в подобной ситуации]. И создается впечатление, что Максу дозволено делать все, что только заблагорассудится.

Его команда никогда не будет критиковать стиль пилотажа Макса. И когда вы участвуете в соревнованиях, подобная тактика публичных высказываний – это нормально. Но на самом деле в какой-то момент внутри команды должно состояться обсуждение ситуации. Потому что команда несет ответственность в том числе за поведение своего пилота.

Айртон Сенна тоже мог действовать очень жестко и агрессивно, использовать спорные тактики. И во времена его выступлений это тоже ставилось под сомнение. Я собираюсь на Гран-при Бразилии, так что не хочу расстраивать фанатов Айртона (смеется), но они и сами знают, что он был жестким гонщиком и иногда гнев в нем брал вверх.

И именно в таких случаях ФИА и стюарды должны вмешиваться в ситуацию. Должны сказать: «Да, хорошо, нам нужно соперничество, нужны яростные противостояния, но это нужно держать под контролем».

Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание. Нельзя пытаться удерживать свою позицию любыми способами – выбивая соперников, или не оставляя им место только потому, что ты не хочешь, чтобы тебя обогнали. Поэтому должен быть способ дисциплинировать гонщиков.

Если Макс продолжит в том же духе, то у людей еще долго будут возникать вопросы относительно того, разумно ли все это. У Макса так много таланта, так много мастерства. И он способен побеждать своих соперников за счет этого мастерства, это не должно превращаться в гонки на выживание», – рассказал Хилл.

«Ф-1» меняла правила из-за Ферстаппена минимум 13 раз! Вот они все – и грядет еще один

Ферстаппен все-таки наездил на штраф (даже на два): снова вывез Норриса за пределы трассы!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Дэймон Хилл
logoКристиан Хорнер
logoРед Булл
logoФормула-1
logoГран-при Мексики
logoМакс Ферстаппен
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Это крайне маловероятно». Хорнер – о возможной замене Переса на Лоусона в этом сезоне
451 минуту назад
Бывший главный стратег «Феррари» Иньяки Руэда станет спортивным директором «Заубера»
9сегодня, 11:08
Шарль Леклер о шансах на титул: «Если выиграю все оставшиеся гонки, Ферстаппену нужно будет провалиться. Я бы на это не рассчитывал»
4сегодня, 10:20
Макс Ферстаппен: «Нужно улучшить болид «Ред Булл» – тогда и Перес будет выступать лучше»
21сегодня, 08:55
Клуб Ландо Норриса закрыл киберспортивное направление
сегодня, 08:48Киберспорт
«Ред Булл» готов выкупить у «Уильямса» контракт Колапинто за $20 млн (Джек Плой)
21сегодня, 08:33
Тото Вольфф: «Знаем, что в Бразилии «Мерседесу» будет трудно соперничать с «Феррари» и «Маклареном»
10сегодня, 08:18
Гран-при Сан-Паулу-2024. Расписание трансляций
4вчера, 18:00
Гюнтер Штайнер: «Почему Лоусон не подметает улицы с Ферстаппеном за средний палец Пересу? Нужно пояснение ФИА»
28вчера, 17:12
«Хонда» и «Альпин» оштрафованы в сумме на миллион долларов за процедурные нарушения потолка расходов для производителей
12вчера, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
вчера, 07:00
Второй этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Уфе 3 ноября
25 октября, 10:15Фото
Артем Лавров победил в первом этапе Yuka Drive Fest Джимхана Лайт в Челябинске
24 октября, 12:15Фото
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
122 октября, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото