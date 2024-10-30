Дэймон Хилл о пилотаже Ферстаппена: «Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание»

Хилл критически высказался об агрессивном пилотаже Ферстаппена.

Чемпион «Формулы-1» 1996 года считает, что в руководстве «Ред Булл » должны провести беседу с Максом и уговорить его действовать не столь агрессивно.

Ферстаппен получил два 10-секундных штрафа на Гран-при Мехико за нарушения правил в борьбе с Ландо Норрисом.

«На публике Кристиан Хорнер всегда защищает Макса Ферстаппена . Не было ни одного случая, когда бы он согласился с общим мнением [в подобной ситуации]. И создается впечатление, что Максу дозволено делать все, что только заблагорассудится.

Его команда никогда не будет критиковать стиль пилотажа Макса. И когда вы участвуете в соревнованиях, подобная тактика публичных высказываний – это нормально. Но на самом деле в какой-то момент внутри команды должно состояться обсуждение ситуации. Потому что команда несет ответственность в том числе за поведение своего пилота.

Айртон Сенна тоже мог действовать очень жестко и агрессивно, использовать спорные тактики. И во времена его выступлений это тоже ставилось под сомнение. Я собираюсь на Гран-при Бразилии, так что не хочу расстраивать фанатов Айртона (смеется), но они и сами знают, что он был жестким гонщиком и иногда гнев в нем брал вверх.

И именно в таких случаях ФИА и стюарды должны вмешиваться в ситуацию. Должны сказать: «Да, хорошо, нам нужно соперничество, нужны яростные противостояния, но это нужно держать под контролем».

Нельзя превращать «Формулу-1» в дерби на выбывание. Нельзя пытаться удерживать свою позицию любыми способами – выбивая соперников, или не оставляя им место только потому, что ты не хочешь, чтобы тебя обогнали. Поэтому должен быть способ дисциплинировать гонщиков.

Если Макс продолжит в том же духе, то у людей еще долго будут возникать вопросы относительно того, разумно ли все это. У Макса так много таланта, так много мастерства. И он способен побеждать своих соперников за счет этого мастерства, это не должно превращаться в гонки на выживание», – рассказал Хилл .

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