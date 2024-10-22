  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Я никого не выдавливал на старте Гран-при США. Это гонки, не детский сад»
8

Макс Ферстаппен: «Я никого не выдавливал на старте Гран-при США. Это гонки, не детский сад»

Ферстаппен уверен, что действовал корректно в борьбе с Норрисом на старте.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал мнение о том, что в первом повороте Гран-при США он выдавил соперника из «Макларена» Ландо Норриса, благодаря чему оказался впереди.

«Я никого не выдавливал. Мы не коснулись друг друга. Я пытался попасть в поворот, руль был повернут до упора. Это гонки. Мы не в детском саду», – сказал трехкратный чемпион «Формулы-1» в эфире Canal+.

Макс также объяснил свои решения на старте:

«На внутренней траектории образовалась брешь, и я туда нырнул. Поворот очень широкий, это дает возможность проехать очень широко или очень узко.

Я выбрал такой вариант и все равно остался вторым. Стартовал вторым и выехал вторым из первого поворота. Но, конечно, в этот раз впереди был Шарль [Леклер]. В каком-то смысле все сработало хорошо для меня, ведь Шарль в любом случае был быстрее, поэтому оторвался».

Макс Ферстаппен: «Макларен» много жалуется, но правила очень четкие»

Ландо Норрис: «Если бы я не по-дурацки защищался на старте, не пришлось бы обсуждать штраф»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: RacingNews365
Гран-при США
logoМакларен
logoРед Булл
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoШарль Леклер
logoЛандо Норрис
Рекомендуем
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Ред Булл» планирует тесты Цуноды в Абу-Даби
2сегодня, 10:42
Алекс Албон о штрафе Норриса: «Если оба выезжают за пределы трассы, это серая зона. Напоминает Бразилию-2021»
3сегодня, 10:12
Журналист Бенсон: «Понятно, почему «Феррари» считает Кубок конструкторов достижимым. Выступление в США говорит о всестороннем шаге вперед»
1сегодня, 09:39
Ферстаппен тормозил на 30 метров позже Норриса перед обгоном Ландо в США
79сегодня, 08:53Фото
Победа Леклера и дубль «Феррари», Мазепин завершил карьеру, скандалы вокруг судейства и устройства «Ред Булл» и другие новости Гран-при США
вчера, 19:00
Оскар Пиастри: «Решения стюардов по инцидентам со мной и Норрисом ясности не прибавили»
22вчера, 18:49
Шварцман выступит за «Заубер» в первой практике перед Гран-при Мехико
15вчера, 17:15
Стартовал международный автопробег Tro-Phy-Gital Tour
вчера, 17:00Реклама
Ланс Стролл установил антирекорд «Ф-1» по количеству гонок без лучшего круга
7вчера, 15:42
Алонсо представил шлем для 400-го Гран-при со своими черно-белыми фото
18вчера, 14:57Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Где смотреть Гран-при Мехико-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
сегодня, 08:00
Где смотреть Гран-при США-2024, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
114 октября, 07:10
5 октября прошел финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-при Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
17 октября, 11:58Фото
Георгий Чивчян стал первым в истории обладателем Кубка России по дрифту «Суперфинал РДС»
7 октября, 11:35Фото
Первый этап Yuka Drive Fest Джимхана Лайт пройдет в Челябинске 13 октября
4 октября, 09:00Фото
5 октября пройдет финальный этап Российской серии гонок на выносливость (REC) – Гран-При Спортс’’ на автодроме Moscow Raceway
11 октября, 13:25Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 5 и 6 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
1 октября, 12:45Фото
Дамир Идиятулин выиграл «ВТБ Финал Гран-При Российской Дрифт Серии»
23 сентября, 12:51Фото
14 и 15 сентября прошел финальный этап LEMARC чемпионата и Первенства России по мотокроссу сезона 2024 года на автодроме «Игора Драйв»
17 сентября, 14:01Фото
Финальный этап Гран-При Российской Дрифт Серии пройдет на треке «Игора Драйв» в Санкт-Петербурге 21 и 22 сентября
16 сентября, 15:16Фото