Ландо Норрис: «Уверен, вторая половина сезона будет очень сложной»

Норрис настраивается на сложную борьбу за титул.

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился ожиданиями от второй половины сезона.

Норрис уверен, что их борьба за титул с Оскаром Пиастри будет идти до самого конца чемпионата.

«Борьба за титул уже идет довольно тяжело, и так будет и дальше. Отрывы между мной и Оскаром совсем невелики. Уверен, некоторые вещи я способен делать лучше, что я способен прибавить. И я уверен, если вы спросите Оскара – он скажет вам то же самое.

Так что да, нас ждет тяжелая и упорная борьба – вероятно, до самого конца сезона. Ведь от тебя требуется немало усилий, ты должен сохранять предельную концентрацию в каждой сессии, в каждой гонке. Поэтому я уверен, что вторая половина сезона будет очень сложной», – рассказал Норрис.

