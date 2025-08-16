  • Спортс
  • Жак Вильнев о перспективах «Кадиллака»: «Уровень пилотов будет зависеть от того, какую сумму выложит команда»
Жак Вильнев о перспективах «Кадиллака»: «Уровень пилотов будет зависеть от того, какую сумму выложит команда»

Вильнев оценил перспективы «Кадиллака» в «Ф-1».

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев рассказал, что сомневается в перспективах «Кадиллака», который станет 11-й командой чемпионата со следующего сезона.

В «Кадиллаке» пока не определились и с составом пилотов – считается, что основными претендентами являются Валттери Боттас, Серхио Перес, а также Фелипе Другович.

«Кто знает, что там сейчас происходит. Это не та же команда, что была год назад. Весь их проект претерпел изменения, где-то они были вынужденными. Все шло не слишком гладко, но теперь у команды, вроде бы, все нормально.

Вопрос в том, что именно они будут делать? Каких гонщиков выберут? Кого смогут пригласить?

Смотря на то, что сделали в «Заубере» после прихода «Ауди» – с приглашением Джонатана Уитли и так далее, – вы понимаете, почему результаты команды уже начали улучшаться. Хотя машину они не меняли. Но они прикладывают большие усилия в работе и от них можно многого ожидать.

В то же время в случае с «Кадиллаком» мы пока не можем ничего сказать. Они говорят, что хотят пригласить опытных гонщиков, так? Но это должны быть хорошие гонщики. Мы, опять же, пока не знаем, что у них будет с двигателем.

В любом случае, уровень пилотов будет зависеть от того, какую сумму будут готовы выложить в «Кадиллаке». Потому что если вы хотите заполучить одного из действительно быстрых гонщиков, будучи при этом новой командой, вам придется выписать чек на очень крупную сумму. Хотя с учетом текущей ситуации в «Формуле-1» чеки на очень крупные суммы уже не так уж важны», – рассказал Вильнев.

В «Ф-1» еще свободно 8 машин на следующий сезон. Кто же их займет?

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
