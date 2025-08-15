  • Спортс
  • Пьер Гасли: «С учетом кардинальны изменений регламента у «Альпин» даже нет ориентира. Но проделанная работа впечатляет»
Пьер Гасли: «С учетом кардинальны изменений регламента у «Альпин» даже нет ориентира. Но проделанная работа впечатляет»

Гасли доволен работой «Альпин» при подготовке болида 2026 года.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли рассказал, как продвигается подготовка французской команды к следующему сезону, когда в силу вступит новый технический регламент.

По словам Гасли, его радует то, какой объем работы уже проделали в «Альпин», но он не взялся судить о перспективах команды в следующем сезоне, учитывая отсутствие понимания того, какого прогресса могли добиться конкуренты.

«Да, я уже начал работу по подготовке к сезону-2026, разумеется, и я всегда поглядывал на то, как идут дела у команды. Я понимаю, какого прогресса мы добились, где смогли прибавить, чем мы довольны.

Пока, из того что я видел, я могу сказать, что с точки зрения команды в вопросах структуры, работы на базе, мотивации и достигнутых к этому моменту результатов, ситуация выглядит обнадеживающе.

Понятно, что мы не можем знать о том, как идут дела у других команд. И с учетом того, насколько кардинальные изменения регламента нас ждут, у нас даже нет какого-то ориентира.

Но со своей стороны, если говорить о целях, которые команда сама перед собой поставили, работа идет по графику. Ну и изменения, конечно, будут очень серьезными.

Уверен, что когда в январе машины будут готовы, у команд появится очень много различных проблем – ведь это совершенно новые машины и совершенно новые двигатели. Хотя, я должен сказать, что пока все увиденное мной при работе в «Альпин» впечатляет», – рассказал Гасли.

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: racingnews365
