Макс Ферстаппен – четырехкратный чемпион мира! Он уже почти как Хэмилтон и Шумахер?

Макс Ферстаппен в четвертый раз (подряд!) стал чемпионом мира в «Формуле-1».

Достижение впечатляющее, хотя и не уникальное – за 75-летнюю историю гоночной серии до нидерландца такое же количество (или больше) титулов оформили пять пилотов: Хуан-Мануэль Фанхио (5: 1951, 1954-1957 годы), Ален Прост (4: 1985-1986, 1989, 1993), Михаэль Шумахер (7: 1994-1995, 2000-2004), Себастьян Феттель (4 – 2010-2013) и Льюис Хэмилтон (2008, 2014-2015, 2017-2020).

За последние четыре сезона Макс побил множество знаковых рекордов, в том числе по количеству побед за сезон (19) и выигранных гонок подряд (10).

Однако до других знаменательных цифр ему еще далеко.

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Льюис Хэмилтон и Михаэль Шумахер не только взяли по семь чемпионских титулов, но также одержали 105 и 91 победу в Гран-при (у Макса – 62) и завоевали неимоверное количество поулов – 104 у Льюиса и 68 у Михаэля (у Ферстаппена «всего лишь» 40). Кроме того, у Хэмилтона к текущему моменту примерно в два раза больше лучших кругов (67/33) и подиумов (201/111), чем у гонщика «Ред Булл».

Такая статистика выглядит пугающе недостижимой, но следует помнить – Ферстаппену всего 27 лет, за следующие несколько сезонов при благоприятных условиях он может выйти на уровень самых-самых успешных пилотов в истории.

Более того, если отмотать время назад и остановиться на тех моментах, когда другие чемпионы выигрывали свои четвертые титулы – мы увидим, что по некоторым статистическим показателям Макс выглядит как минимум на уровне доминаторов прежних лет, а по другим их превосходит.

Самые удивительные вещи – четвертые титулы Ферстаппен, Хэмилтон и Шумахер брали на 11-й год в «Ф-1» (Феттель был четырехкратным уже на 7-й год!), при этом у Льюиса и Макса почти одинаковое количество проведенных Гран-при (208-206 в пользу Льюиса) и побед (по 62!). Нидерландец уступает англичанину по поулам и быстрейшим кругам, но взял почти столько же подиумов и даже близок к Хэмилтону по километрам лидирования.

Рекорд по поул-позициями, возможно, так и останется для Ферстаппена непокоренным – чтобы сравняться с Хэмилтоном, потребуется выигрывать квалификации в каждом Гран-при в течение 2,5 лет (даже в годы безумных успехов Макса такого не было и близко), а вот догнать по победам в гонках – реально, если «Ред Булл» не подведет с техникой.

Серия побед в чемпионатах мира точно продолжится?

Нового четырехкратного чемпиона хвалят все – и предсказывают впечатляющее будущее.

«Макс – особенный. Он настоящий гонщик – на сухой трассе или под дождем, – отмечает бывший супремо «Ф-1» Берни Экклстоун. – Он очень силен психологически. И всегда хочет побеждать».

«У Ферстаппена определенно есть все необходимое, чтобы сравняться с Шумахером по количеству титулов, – считает чемпион 1997 года Жак Вильнев. – Макс по-прежнему голоден, конкурентоспособен, он всегда стремится победить. Он не падает духом. В подходящих условиях он всегда будет претендовать на победу в чемпионате».

Ирония в том, что подобные комплименты эксперты и заметные фигуры в паддоке «Ф-1» (в том числе Экклстоун) выписывали в 2013 году Себастьяну Феттелю – от немца ожидали повторения успехов Шумахера, но все сложилось иначе: Себ настолько подстроился и привык к уникальным машинам «Ред Булл» (с выдувным диффузором и его упрощенными аналогами), что затем не осилил переход на новый технический регламент и перестал быть исключительным пилотом.

Безусловно, сегодня Ферстаппен производит впечатление более цельного, сильного и разностороннего гонщика, чем Феттель, и вряд ли резко сбавит в результатах в обозримом будущем. Не намекает на резкий спад и его физическая форма – Макс в самом расцвете сил, и он вполне может гоняться еще лет 7-10, если не выгорит психологически.

Однако все разговоры о свершениях и достижениях упираются в возможности «Ред Булл» и способности команды перейти на новый регламент (особенно в свете ухода легендарного конструктора Эдриана Ньюи). Трудности во второй половине сезона-2024 и серия из десяти Гран-при, которые Макс не мог выиграть, показали – даже суперталант не способен в одиночку затащить посредственную машину на первое место. Он будет отчаянно бороться и здорово сражаться с более быстрыми соперниками, цепляться за любую возможность и зарабатывать очень много очков, но в конце концов проиграет.

Потянет ли «Ред Булл» уровень Ферстаппена в ближайшие годы? Ох, уже очень хочется увидеть старт первой гонки 2025 года!

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Фото: Gettyimages /Mark Thompson / Staff