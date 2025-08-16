2

Ральф Шумахер: «Не стал бы называть Антонелли следующим Ферстаппеном»

Ральф Шумахер оценил выступления Антонелли в дебютном сезоне.

Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер рассказал, что считает Андреа Кими Антонелли быстрым и перспективным гонщиком. Однако при этом он не стал бы сразу выдавать юниору «Мерседеса» слишком много авансов и называть следующим Максом Ферстаппеном.

«Я считаю Кими Антонелли сильным гонщиком. Просто ему нужно время. Он очень быстро проскочил через юниорские гоночные серии, из-за чего обладает сравнительно небольшим опытом выступлений в гонках.

Когда все идет хорошо – Антонелли быстр. Но очевидно, что справляться с болидом «Мерседеса» ему пока слишком трудно. Так что я бы определенно не стал называть его следующим Максом Ферстаппеном», – рассказал Шумахер.

Как дела у всех гонщиков «Ф-1» перед летним перерывом? Суперкоротко!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Bild
