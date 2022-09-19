Мазепин не откажется от России, де Врис заменит Гасли, Шварцман дебютирует за «Феррари» в практике и другие новости «Ф-1» за неделю

Sports.ru представляет дайджест главных событий «Формулы-1» и других гоночных серий за неделю.

1. Мазепин заявил, что не будет «отказываться от страны». Так Никита прокомментировал новость о том, что Жильцов сменил спортивное гражданство ради участие в «Дакаре». Ранее экс-гонщик «Ф-1» был готов выступать в нейтральном статусе.

2. Шварцман впервые выступит в практике «Ф-1» за «Феррари» на Гран-при США.

3. Де Врис, как сообщается, продолжит карьеру в «Альфа Таури» – он заменит Гасли, который уйдет в «Альпин». «Уильямс» близок к приглашению Сэрджанта на место Латифи.

4. Переход Херты в «Альфа Таури» сорвался из-за недостаточного количества баллов для суперлицензии. Американские гонщики жалуются на то, что «Ф-1» нужны только деньги из США, Зак Браун призвал реформировать систему.

5. «Альпин» организует тесты для Джовинацци, де Вриса, Дуэна, Херты и, возможно, Шумахера. Вильнев уже погонялся и поделился впечатлениями от первого заезда на современном болиде «Ф-1» с 2006 года.

6. Албон провел ночь в реанимации после удаления аппендикса и признал, что подготовиться к Гран-при Сингапура будет трудно.

7. Болид «Ред Булл» стал на 20 кг легче по ходу сезона-2022.

8. Гран-при Монако останется в «Ф-1» еще на несколько лет, утверждает AMuS.

🏆 Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Италии

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🔔 Ближайшие гонки

1. Следующий этап «Ф-1» – Гран-при Сингапура (30 сентября – 2 октября).

2. На этой неделе – Гран-при Японии MotoGP (23-25 сентября).

3. И возвращение Extreme E – X-при Меди в Чили (24-25 сентября).

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