Жильцов сменил спортивное гражданство ради участия в «Дакаре»

Российский гонщик Константин Жильцов рассказал, что сменит спортивное гражданство ради участия в Ралли «Дакар».

Жильцов уже неоднократно выступал на «Дакаре» в зачете внедорожников в качестве штурмана.

По словам Жильцова, многие гонщики из России задумываются над временной сменой спортивного гражданства ради участия в соревнованиях под эгидой . Начиная с прошлого сезона, ФИА требует от спортсменов из России подписывать документ, обязывающий их выступать под нейтральным флагом, а также подразумевающий целый ряд других ограничений.

При этом ралли-рейд «Дакар» с этого года является этапом чемпионата мира. Поэтому для участия, без необходимости подписывать документ ФИА, требуется паспорт другой страны.

«Мы постоянно находимся на контакте с представителями ФИА. Все упирается в определённую юридическую казуистику. Сама-то бумага не очень страшная, но есть несколько пунктов — если их убрать из этого документа, то всё будет совершенно спокойно. Насколько понимаю, сейчас все ждут, что эта история изменится, а все федерации, в том числе и автомобильная, смотрят друг на друга и ждут, кто первый нарушит эту систему и начнет соблюдать принцип «спорт вне политики».

Что касается юридической части, уже все высказываются, что поменявшие гражданство спортсмены из России не будут рассматриваться как изгои в своей стране. Смотря в каком турнире участвовать. Просто «Дакар» — это чемпионат мира, и он требует не только другой лицензии, но и другого паспорта.

Я сделал себе комплект документов. И на этапе чемпионата России в Ульяновске уже буду выступать как иностранный спортсмен. Гоняться необходимо, иначе теряешь навыки, и тогда нужно вообще прекращать все это», – рассказал Жильцов.

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