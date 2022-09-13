Кристиан Хорнер: «8-летнее доминирование «Ред Булл» маловероятно. Могу лишь мечтать о том, чтобы причинить столько боли Вольффу»

счел долгосрочное доминирование маловероятным.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли команда побеждать много лет подряд подобно , Хорнер вспомнил коллегу .

«Могу лишь мечтать о том, чтобы причинить столько боли Тото в ближайшие восемь лет.

Это очень маловероятно. Мы просто проводим прекрасный сезон, и прямо сейчас команда выступает на очень высоком уровне. Но «Феррари» все равно быстра, а «Мерседес» разбирается с проблемами», – сказал Хорнер после победного для Макса Ферстаппена Гран-при Италии.

«Ред Булл» не выигрывал Кубок конструкторов с 2013 года. В этом сезоне коллектив из Милтон-Кейнса может досрочно оформить личный и командный титулы.

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