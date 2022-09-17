MotoGP. Гран-при Арагона. Квалификация. Баньяя выиграл поул, Миллер – 2-й, Бастианини – 3-й, Марк Маркес – 13-й

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Пилоты «Дукати» Франческо Баньяя и Джек Миллер показали лучшие времена в квалификации к Гран-при Арагона.

Третьим стал Энеа Бастианини из «Грезини», действующий чемпион и лидер сезона Фабио Куартараро («Ямаха») завершил сессию шестым. Гонщик «Хонды» Марк Маркес провел первую квалификацию после возвращения и занял 13-е место.

Гран-при Арагона
Арагон, Испания
17 сентября 2022 года
Квалификация
2-й сегмент
 
1. Франческо Баньяя («Дукати») – 1.46.069
2. Джек Миллер («Дукати») +0,090
3. Энеа Бастианини («Грезини») +0,244
4. Алеш Эспаргаро («Априлия») +0,521
5. Жоан Зарко («Прамак-Дукати») +0,577
6. Фабио Куартараро («Ямаха») +0,733
7. Марко Беццекки («ВР46») +0,783
8. Хорхе Мартин («Прамак-Дукати») +0,842
9. Алекс Ринс («Сузуки») +0,843
10. Брэд Биндер («КТМ») +0,855
11. Мигел Оливейра («КТМ») +1,114
12. Такааки Накагами («ЛЧР Хонда») +1,205
13. Марк Маркес («Хонда») – не прошел во второй сегмент
 

MotoGP. Марк Маркес вернется к гонкам на Гран-при Арагона

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