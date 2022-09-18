Де Врис перейдет в «Альфа Таури» в 2023 году (RN365)

Резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис с очень высокой долей вероятности продолжит карьеру в .

По информации нидерландского издания RacingNews365, стороны достигли принципиальной договоренности по переходу де Вриса в «Альфа Таури» в 2023 году.

Формально завершить переход сторонам мешает контракт . Как сообщается, в «Ред Булл» готовы отпустить Гасли в «Альпин» и досрочно расторгнуть с ним контракт по обоюдному согласию. Однако при этом в хотят получить от определенную денежную компенсацию. Оба перехода будут официально оформлены, как только стороны согласуют условия сделки.

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