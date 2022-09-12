Албон провел ночь в реанимации после удаления аппендикса

рассказал о проблемах, возникших у после хирургического вмешательства.

Албон пропускал из-за аппендицита. Субботняя операция по удалению аппендикса прошла успешно, однако затем у Алекса возникли постоперационные осложнения, связанные с анестезией. Из-за дыхательной недостаточности пилота переместили в реанимацию, где он провел ночь с субботы на воскресенье. После этого его сняли с аппарата искусственной вентиляции легких вернули в общую палату. Во вторник, 13 сентября, он должен вернуться домой.

Команда сообщила, что Албон будет восстанавливаться и готовиться к , который состоится с 30 сентября по 2 октября.

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