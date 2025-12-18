Макс Ферстаппен: «Каждый раз, когда говорю о №69, моя девушка смотрит с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?»
Ферстаппен связал отказ от номера 69 с Келли Пике.
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что из-за реакции своей подруги Келли Пике не стал брать номер 69 на сезон-2026.
«Тоже хороший номер.
Каждый раз, когда я говорю о нем в интервью, и это подхватывают СМИ, Келли смотрит на меня с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?
Я говорю: ну, веселиться тоже нужно», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1», который будет выступать под номером 3.
Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»
