Макс Ферстаппен: «Каждый раз, когда говорю о №69, моя девушка смотрит с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?»

Ферстаппен связал отказ от номера 69 с Келли Пике.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что из-за реакции своей подруги Келли Пике не стал брать номер 69 на сезон-2026.

«Тоже хороший номер.

Каждый раз, когда я говорю о нем в интервью, и это подхватывают СМИ, Келли смотрит на меня с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?

Я говорю: ну, веселиться тоже нужно», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1», который будет выступать под номером 3.

Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»

«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле