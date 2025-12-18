  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Макс Ферстаппен: «Каждый раз, когда говорю о №69, моя девушка смотрит с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?»
0

Макс Ферстаппен: «Каждый раз, когда говорю о №69, моя девушка смотрит с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?»

Ферстаппен связал отказ от номера 69 с Келли Пике.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что из-за реакции своей подруги Келли Пике не стал брать номер 69 на сезон-2026.

«Тоже хороший номер.

Каждый раз, когда я говорю о нем в интервью, и это подхватывают СМИ, Келли смотрит на меня с таким видом, мол, что за чушь ты несешь?

Я говорю: ну, веселиться тоже нужно», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1», который будет выступать под номером 3.

Ферстаппен в сезоне-2026 будет выступать под номером «3»

«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: GPblog
светская хроника
logoРед Булл
logoМакс Ферстаппен
logoФормула-1
Келли Пике
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Алексей Попов: «Феттель рядом не стоял с Алонсо, пусть у Себастьяна было бы в бесконечное количество раз больше титулов»
50 минут назад
Ландо Норрис о поуле в Монако: «Один из лучших моментов в карьере – я сомневался в себе как никогда»
сегодня, 11:59
«Ред Булл» представил номер 3 Ферстаппена в новом стиле
сегодня, 11:16Фото
Карун Чандок о календаре «Ф-1»: «Я бы избавился от Гран-при Китая. На замену я бы выбрал Гран-при Малайзии»
сегодня, 10:59
Тото Вольфф: «Ожидаем выхода Антонелли на пик своих возможностей через 3-5 лет»
сегодня, 10:14
Тед Кравиц: «Если «Астон Мартин» не удастся заполучить Ферстаппена, то я бы поставил на переход к ним Леклера»
сегодня, 09:47
Гюнтер Штайнер: «Когда в следующий раз топ-команда будет искать себе пилота, Сайнс окажется одним из основных кандидатов»
сегодня, 09:26
Джанкарло Минарди: «На месте Вассера я бы осторожнее делал публичные заявления»
сегодня, 08:57
Организаторы гонки в Барселоне близки к подписанию нового контракта с «Ф-1»
сегодня, 08:22
Алекс Албон: «У Цуноды еще будет возможность вернуться в «Ф-1»
сегодня, 08:05
Ко всем новостям
Последние новости
«Игора Драйв» и команда по мотокроссу VB18 MX Academy объявили о начале сотрудничества
9 декабря, 11:21
Денис Тестоедов – победитель первого этапа «Зимнего Кубка РДС»
8 декабря, 10:11
Где смотреть Гран-при Абу-Даби-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1 декабря, 14:15
Где смотреть Гран-при Катара-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
24 ноября, 08:15
«Зимний Кубок РДС» по дрифту пройдет в два этапа – 6-7 декабря в Петербурге и 24-25 января в Москве
19 ноября, 14:30
Где смотреть Гран-при Лас-Вегаса-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
17 ноября, 08:50
Где смотреть Гран-при Сан-Паулу-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
3 ноября, 08:50
Алешин и Ременяко – победители сезона-2025 Российской серии гонок на выносливость (REC)
27 октября, 15:22
Где смотреть Гран-при Мехико-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
22 октября, 07:00
Праздник мотокросса: MX Igora Drive прошел на «Игора Драйв»
14 октября, 10:10