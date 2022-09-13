Жак Вильнев: «Риккардо провел 2 ужасных сезона в «Рено» и 2 еще более ужасных – в «Макларене»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев посчитал «ужасными» последние четыре года карьеры Даниэля Риккардо.
Вильнев не удивлен, что австралийца не называют в числе претендентов на место в одной из команд на следующий сезон. Риккардо покидает «Макларен» в конце 2022-го.
«Он провел два ужасных сезона в «Рено» и два еще более ужасных года в «Макларене». Это четыре сезона. Почти половина его карьеры в «Формуле-1» была плохой – в особенности тогда, когда он уже накопил опыт. У «Альпин» нет никаких причин его подписывать, тем более он уже там выступал.
Даниэль впечатлял в «Ред Булл», демонстрировал потрясающие обгоны. Более того, поначалу он опережал Макса [Ферстаппена]. Но в итоге Макс начал с ним справляться. Потом он сменил команду. После перехода, похоже, что-то произошло, и он так и не восстановился.
[Год вне «Ф-1»] может сделать его ленивым. Возможность уйти на год есть, если ты Алонсо или Шумахер, чемпион мира со множеством побед, если люди в паддоке понимают, что ты всегда будешь на уровне. После четырех плохих сезонов это невозможно.
«Хаас» или «Уильямс»? Ты берешь то, что предлагают. Если у тебя есть шанс на место в «Формуле-1», ты согласишься на любой кокпит. На публику можно говорить, что не хочешь выступать за аутсайдеров, но если это единственный возможный контракт, ты его подпишешь», – приводит слова канадца Motorsport-Total.com со ссылкой на F1 TV.
Вильнев также проанализировал возможный переход Пьера Гасли из «Альфа Таури» в «Альпин»:
«У них уже есть французский пилот [Эстебан Окон]. Эти двое друг друга не любят. Не надо их сводить! И у него (Гасли) контракт – придется горы свернуть, чтобы его заполучить. В этом нет смысла.
Кроме того, Гасли пока проводит не очень хороший сезон в целом. Почему бы не рискнуть с [пилотом «Формулы-2» Джеком] Дуэном? У него хороший бэкграунд, отец-чемпион (Мик Дуэн – пятикратный чемпион мира по мотогонкам – Sports.ru). Такая же ситуация, как с Сайнсами: у них правильный настрой для выступлений на высочайшем уровне, они не ломаются под давлением».
Риккардо достиг дна: согласен на год без «Ф-1» или роль запасного. И это путь к концу карьеры
«Мерседес» рассматривает приглашение Риккардо как резервиста и возможного сменщика Хэмилтона в 2024-м (Daily Mail)
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram