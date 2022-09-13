Жак Вильнев: «Риккардо провел 2 ужасных сезона в «Рено» и 2 еще более ужасных – в «Макларене»

Чемпион «Формулы-1» 1997 года Жак Вильнев посчитал «ужасными» последние четыре года карьеры .

Вильнев не удивлен, что австралийца не называют в числе претендентов на место в одной из команд на следующий сезон. Риккардо покидает «Макларен» в конце 2022-го.

«Он провел два ужасных сезона в «Рено» и два еще более ужасных года в . Это четыре сезона. Почти половина его карьеры в «Формуле-1» была плохой – в особенности тогда, когда он уже накопил опыт. У «Альпин» нет никаких причин его подписывать, тем более он уже там выступал.

Даниэль впечатлял в , демонстрировал потрясающие обгоны. Более того, поначалу он опережал Макса [Ферстаппена]. Но в итоге Макс начал с ним справляться. Потом он сменил команду. После перехода, похоже, что-то произошло, и он так и не восстановился.

[Год вне «Ф-1»] может сделать его ленивым. Возможность уйти на год есть, если ты Алонсо или Шумахер, чемпион мира со множеством побед, если люди в паддоке понимают, что ты всегда будешь на уровне. После четырех плохих сезонов это невозможно.

или «Уильямс»? Ты берешь то, что предлагают. Если у тебя есть шанс на место в «Формуле-1», ты согласишься на любой кокпит. На публику можно говорить, что не хочешь выступать за аутсайдеров, но если это единственный возможный контракт, ты его подпишешь», – приводит слова канадца Motorsport-Total.com со ссылкой на F1 TV.

Вильнев также проанализировал возможный переход Пьера Гасли из в «Альпин»:

«У них уже есть французский пилот [Эстебан Окон]. Эти двое друг друга не любят. Не надо их сводить! И у него (Гасли) контракт – придется горы свернуть, чтобы его заполучить. В этом нет смысла.

Кроме того, Гасли пока проводит не очень хороший сезон в целом. Почему бы не рискнуть с [пилотом «Формулы-2» Джеком] Дуэном? У него хороший бэкграунд, отец-чемпион (Мик Дуэн – пятикратный чемпион мира по мотогонкам – Sports.ru). Такая же ситуация, как с Сайнсами: у них правильный настрой для выступлений на высочайшем уровне, они не ломаются под давлением».

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