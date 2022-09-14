«Альпин» организует частные тесты в Венгрии – приглашены де Врис, Дуэн, Херта и Шумахер (RN365)

Команда «Альпин» организует частные тесты для ряда гонщиков, которых рассматривает в качестве кандидатов на место призового пилота в 2023 году.

По информации RacingNews365, в тестах примут участие Ник де Врис, , Колтон Херта и . При этом Дуэн не рассматривается как кандидат на место в «Ф-1» в 2023 году – в его случае речь идет об оценке перспектив с 2024 года.

Тесты будут проводиться на и пройдут до Гран-при Сингапура.

В «Альпин» заняты поисками пилота после того, как Фернандо Алонсо решил перейти в «Астон Мартин», а резервный пилот Оскар Пиастри подписал контракт с «Маклареном». Также считается, что в том случае, если все-таки получит суперлицензию, то перейдет в «Альфа Таури», а место в займет Пьер Гасли.

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