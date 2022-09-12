«Еще раз говорю: верните Маси». Алексей Попов о финише за машиной безопасности на Гран-при Италии

Российский комментатор предложил вернуть гоночного директора «Формулы-1» Майкла Маси и рассказал, чем ему не понравился Гран-при Италии.

Гонка завершилась в режиме машины безопасности после схода пилота .

«Я очень разочарован тем, как они это отыграли. Я вам еще раз говорю: верните Маси. Всем тем, кто критиковал Маси – я понимаю, что это болельщики Хэмилтона, и им казалось, что он поступил так нарочно против Хэмилтона, чтобы Ферстаппен стал чемпионом – я вам скажу так. Красный флаг в Баку – это была фактически его инициатива, и мы увидели рестарт и борьбу два круга. Тот рестарт, который он дал в Абу-Даби – да, он перевернул чемпионат, но все равно он (Маси) хотел, чтобы люди гонялись. Можно пренебречь формальностями: кого-то не успели пустить в круг и так далее.

Риккардо за восемь кругов [до конца остановился], и было полно времени для того, чтобы пейс-кар нормально собрал все процедуры. Проблема в том, что начали выстраиваться за Расселлом, потом стали пропускать и ждать Макса [Ферстаппена], а остальным нужно было ехать целый круг. После того, как все сформировались, надо было бы выпускать круговых, но до этого даже не дошло, потому что гонка закончилась.

Сделали все по правилам, и было бы странно [если бы случилось по-другому], учитывая весь скандал. Они попали в плен собственной ошибки. Если они убрали Маси и рассказали, как будут жить по правилам, было бы странно взять и не жить по правилам. Не повезло. Но я считаю, что нужно быть более гибким и дать хотя бы на один круг рестарт. Потом болельщики могли бы сказать: пренебрегли всеми правилами и дали рестарт только для того, чтобы поборолась с «Ред Булл». Даже если так. Раз уж так вышло, почему не дать», – сообщил Попов на своем ютуб-канале.

Алексей предлагает в таких случаях изменить правила и давать красные флаги, но без работы над машинами:

«Режим мини-красных флагов – встаньте на решетке, не покидайте болиды. Видите, что не успеваете, останавливаемся за два круга, рестарт с места. Или за пейс-каром, и потом рестарт на один круг. Но давайте не финишировать за пейс-каром. Это уныло».

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