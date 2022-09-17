Алекс Албон о восстановлении: «Тяжело будет подготовиться к Гран-при Сингапура»

Пилот признал, что ему будет трудно выступить на .

Албон пропустил гонку в Монце из-за аппендицита, его заменял Ник де Врис. После удаления аппендикса Алекс столкнулся с дыхательной недостаточностью и был вынужден провести одну ночь в реанимации.

«Я чувствую себя довольно хорошо, нормально. В субботу возникла небольшая проблема, и врачи сработали потрясающе. Я очень благодарен за то, что меня вернули в хорошее состояние, и я смог во вторник покинуть больницу.

С тех я пор я в Монако. Я начал прогуливаться, и моя цель – подготовиться к Сингапуру, что будет тяжело. Эта гонка – одна из труднейших в календаре, так что придется непросто. Но надо ставить перед собой высокие цели, а потом посмотрим, что произойдет», – заявил Алекс, поблагодарив болельщиков за поддержку.

Этап «Формулы-1» в Сингапуре состоится с 30 сентября по 2 октября.

Албон провел ночь в реанимации после удаления аппендикса

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