«Уильямс» близок к замене Латифи на Сэрджанта (Autosport)

Гонщик «Формулы-2» Логан Сэрджант, вероятно, продолжит карьеру в «Формуле-1».

Фаворитами на место Николаса Латифи в 2023 году считались Сэрджант и Ник де Врис, однако нидерландец, по всей видимости, перейдет в «Альфа Таури». Таким образом, в «Уильямсе» готовы повысить американского пилота, сообщает Autosport.

В то же время издание утверждает, что переход де Вриса в систему еще не оформлен, хотя об этом сообщали некоторые СМИ. Если это случится, Ник станет напарником , а окажется в «Альпин».

Сэрджант пока не заработал необходимое количество баллов для получения суперлицензии. Пилоту программы «Уильямса» нужно занять пятое место по итогам сезона «Ф-2». За этап до конца сезона Логан занимает третью строчку со 135 очками, однако недалеко от него находятся Джек Дуэн, Джехан Дарувала, Энцо Фиттипальди (все – по 126 очков), Лиам Лоусон (123), Фредерик Вести (117), Аюму Иваса (114) и Юри Випс (110). Заключительные гонки состоятся в Абу-Даби в ноябре.

Если Сэрджант не получит суперлицензию, будет вынужден искать другие варианты. В числе кандидатов Autosport называет экс-гонщика Антонио Джовинацци и юниора «Альпин» Дуэна.

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