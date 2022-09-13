Болид «Ред Булл» стал на 20 кг легче по ходу сезона-2022 (AMuS)

Инженерам «Ред Булл» удалось значительно снизить массу болида по ходу года.

Как сообщает Auto Motor und Sport, сейчас машина примерно на 20 кг легче, чем в начале сезона-2022, что соответствует преимуществу в 0,6-0,7 секунды с круга. Масса RB18 по-прежнему выше минимально допустимого предела на 2-5 кг. Впрочем, соперники из «Феррари» также не добрались до показателя в 798 кг.

При этом «Ред Булл» отказался от планов по внедрению легкого шасси в этом году, о чем немецкое издание рассказывало в августе. Возможно, это реакция на подозрения со стороны руководителя Маттиа Бинотто в нарушении финансового регламента.

Маттиа Бинотто о новом шасси «Ред Булл»: «Возникает вопрос о контроле над соблюдением потолка расходов»

«Ред Булл» поменяет шасси по ходу сезона, чтобы приблизиться к «Феррари» по массе (AMuS)

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