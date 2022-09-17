Зак Браун о Херте: «Ферстаппен и Райкконен не получили бы суперлицензию, систему нужно пересмотреть»

Зак Браун призвал изменить систему выдачи суперлицензий для выступлений в «Формуле-1».

Пилот «Индикара» Колтон Херта, набравший 32 балла из 40, необходимых для получения суперлицензии, не перейдет в «Альфа Таури» – отказался от его приглашения. По мнению Брауна, гонщики уровня Херты должны получать шанс на переход в «Ф-1».

«Я считаю, что всю систему выдачи лицензий нужно пересмотреть. Правила таковы, какие они есть, и нарушать их нельзя. Однако у меня вопрос, верные ли это правила.

Пилоты уровня Колтона, Пато [О’Уорда] и половина пелотона [«Индикара»] способны выступать в «Формуле-1». Если кто-то вроде Колтона, выигравшего множество гонок , не зарабатывает суперлицензию, то, полагаю, надо пересмотреть систему.

Не думаю, что получил бы суперлицензию, . Оглянитесь назад: пара чемпионов мира в сегодняшних условиях не получили бы суперлицензию», – сказал исполнительный директор .

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