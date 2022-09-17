Пилот «Индикара» Грэм Рэйхол эмоционально высказался о срыве перехода Колтона Херты в «Формулу-1».
Херта не заработал достаточное количество баллов для получения суперлицензии и не будет выступать за «Альфа Таури». По итогам нынешнего сезона Колтон занял десятое место в чемпионате.
Рэйхол согласился с утверждением о том, что «Ф-1» нужны лишь американские доллары, а не гонщики.
«Чертовски верно. «Ф-1» – элитарный спорт. Мы им не нужны. Помните об этом.
Им нужны деньги американских компаний, богатых людей. Остальное им безразлично. Так всегда было, так всегда будет 🔥», – написал Рэйхол.
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