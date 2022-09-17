Пилот эмоционально высказался о срыве перехода в «Формулу-1».

Херта не заработал достаточное количество баллов для получения суперлицензии и не будет выступать за . По итогам нынешнего сезона Колтон занял десятое место в чемпионате.

Рэйхол согласился с утверждением о том, что «Ф-1» нужны лишь американские доллары, а не гонщики.

«Чертовски верно. «Ф-1» – элитарный спорт. Мы им не нужны. Помните об этом.

Им нужны деньги американских компаний, богатых людей. Остальное им безразлично. Так всегда было, так всегда будет 🔥», – написал Рэйхол.

Марко подтвердил срыв перехода Херты в «Ф-1»: «Очень жаль, что люди не осознают, какую ценность несет в себе американский гонщик»

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