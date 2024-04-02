Арина Соболенко: «Спасибо всем моим болельщикам за любовь и поддержку в это трудное время»

Теги WTA Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко поблагодарила болельщиков за поддержку.

19 марта ее бывший бойфред хоккеист Константин Кольцов умер в Майами.

«Хочу уделить минуту и сказать всем моим болельщикам спасибо за любовь и поддержку в это трудное время. Ваши добрые слова так много значат, я помню о них каждый день. Я так благодарна всем вам», – написала Соболенко в сторис.

7 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Лол, проконсультировалась все же с грамотными пиарщиками, да только поздно уже
+28
-9
+19
С чего её поддерживают по смерти "уже чужого человека".
Понятно что бывшей семье Кольцова надо сочувствовать, отец и есть отец, близко или далеко он.
+19
-8
+11
Батьку поблагодари! Какая же она противная!
+10
-6
+4
Ответ Lola Lola
Не судите-ла не судимы будете
Не, здесь нет корреляции 😕, можно не судить, но тебя будут другие
+3
0
+3
Как когда-то я желал Осаке, теперь желаю приспоСабаленке
+4
-4
0
Не судите-ла не судимы будете
+5
-5
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий