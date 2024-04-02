Арина Соболенко: «Спасибо всем моим болельщикам за любовь и поддержку в это трудное время»

Арина Соболенко поблагодарила болельщиков за поддержку.

19 марта ее бывший бойфред хоккеист Константин Кольцов умер в Майами.

«Хочу уделить минуту и сказать всем моим болельщикам спасибо за любовь и поддержку в это трудное время. Ваши добрые слова так много значат, я помню о них каждый день. Я так благодарна всем вам», – написала Соболенко в сторис.