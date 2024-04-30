Рублев о том, с чем связана быстрая победа над Грикспором: «С тем, что я хотел быстрее уйти с корта»

Андрей Рублев ответил, доволен ли победой над Тэллоном Грикспором в Мадриде.

Он обыграл первую ракетку Нидерландов 6:2, 6:4 за 1 час 4 минуты.

– Да, доволен. Получилось сыграть от начала и до конца, ни на секунду не потеряв концентрацию, и сэкономить себе время.

– Ты в курсе, что у тебя в первом сете реализация первой подачи 100%?

– Да.

– И процент попадания первым мячом в районе 90%.

– Я подавал сегодня очень хорошо (улыбается).

– С чем это связано?

– Не знаю, с тем, что я хотел быстрее уйти с корта (смеется).

– А с теннисной точки зрения было ощущение, что во втором сете Грикспор заиграл.

– Ну, конечно. Счет 6:2 – это немножко сказочная история, потому что по тому, как он обычно подает, повезет, если ты раз за матч можешь его брейкануть, а тут два за сет. Поэтому понятное дело, это была какая-то сказочная история, которой нужно было просто воспользоваться и забирать себе преимущество. Во втором сете он стал лучше подавать и поэтому игра стала равной. Но, как я говорил, получилось держать концентрацию – ни на секунду не уронить уровень игры. Поэтому получилось закончить матч в двух сетах, и в итоге у него, по-моему, даже ни одного брейк-пойнта не было.

– В Индиан-Уэллс ты говорил, что не можешь пока найти баланс между эмоциями и хладнокровием. Сейчас такое ощущение, что нашел.

– Сегодня – да. Как будто эта неделя лучшая, – сказал Рублев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»