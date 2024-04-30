Кэмерон Норри: «Рууд всегда хорошо играет в Мадриде. Он фаворит этого турнира, и, вероятно, «Ролан Гаррос»

Теги ATP Mutua Madrid Open Каспер Рууд Кэмерон Норри Теннис

Кэмерон Норри считает Каспера Рууда фаворитом турнира в Мадриде и «Ролан Гаррос».

Вчера он уступил ему в третьем круге 2:6, 4:6.

«Он всегда хорошо играет здесь, в Мадриде, и сегодня здорово бил с бэкхенда – меня это впечатлило

Я часто выходил к сетке, и он несколько раз меня обводил. И сегодня он почти не ошибался с бэкхенда, может быть, только в первом гейме, но это все, что я помню из матча. Так что он провел встречу на невероятном уровне.

И я бы сказал, что он фаворит этого турнира, и, вероятно, «Ролан Гаррос». Я впечатлен его уровнем, Каспер очень хорош. Он уверен в себе и хорошо сыграл в Монте-Карло и Барселоне, он меня этим удивил».

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2 комментария
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Конечно. Именно Рууд фаворит, а не Синнер или Алькарас 🤣🤣
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Норри, пока летает из одного конца света в другой, мог бы хотя бы специализации соперников изучить.
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