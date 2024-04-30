Кэмерон Норри: «Рууд всегда хорошо играет в Мадриде. Он фаворит этого турнира, и, вероятно, «Ролан Гаррос»

Кэмерон Норри считает Каспера Рууда фаворитом турнира в Мадриде и «Ролан Гаррос».

Вчера он уступил ему в третьем круге 2:6, 4:6.

«Он всегда хорошо играет здесь, в Мадриде, и сегодня здорово бил с бэкхенда – меня это впечатлило

Я часто выходил к сетке, и он несколько раз меня обводил. И сегодня он почти не ошибался с бэкхенда, может быть, только в первом гейме, но это все, что я помню из матча. Так что он провел встречу на невероятном уровне.

И я бы сказал, что он фаворит этого турнира, и, вероятно, «Ролан Гаррос». Я впечатлен его уровнем, Каспер очень хорош. Он уверен в себе и хорошо сыграл в Монте-Карло и Барселоне, он меня этим удивил».