Алькарас повторил рекорд Надаля по продолжительности победной серии в Мадриде – 14 матчей

Теги Рафаэль Надаль ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас обыграл Яна-Леннарда Штруффа в четвертом круге в Мадриде – 6:3, 6:7(5), 7:6(4).

Испанец вел 5:2 в решающем сете и упустил четыре матчбола при 5:3. При счете 5:5 он отыграл скрытый матчбол на своей подаче. 

Алькарас одержал 14-ю победу подряд в Мадриде и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Тот выиграл такое количество матчей в период с 2013-го по 2015-й.

Дальше Алькарас поборется с Андреем Рублевым.

7 комментариев
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Молодец Алькарас. Но главный рекорд Надаля он вряд ли повторит. Подобное и Джоковичу с Федерером не удалось. Надаль единственный и лучший в истории кто выиграл больше 400 матчей на двух главных разных покрытиях. Для хейтеров т#### Надаля всегда найдется ответ, но грунт самое сложное покрытие и самое энергозатратное. Тут не помогут просто подача, нужно включать весь свой арсенал. Уважаю и Новака и Роджера, но называть ВЕЛИЧАЙШИМ на 100% одного из них нельзя. Джокович самый титулованный, но у Надаля есть достижения лучше него, у Федерера есть то чего нет у них двоих.
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+6
Ответ Darren&K
Молодец Алькарас. Но главный рекорд Надаля он вряд ли повторит. Подобное и Джоковичу с Федерером не удалось. Надаль единственный и лучший в истории кто выиграл больше 400 матчей на двух главных разных покрытиях. Для хейтеров т#### Надаля всегда найдется ответ, но грунт самое сложное покрытие и самое энергозатратное. Тут не помогут просто подача, нужно включать весь свой арсенал. Уважаю и Новака и Роджера, но называть ВЕЛИЧАЙШИМ на 100% одного из них нельзя. Джокович самый титулованный, но у Надаля есть достижения лучше него, у Федерера есть то чего нет у них двоих.
Поддерживаю на все сто. Вы абсолютно верно отметили, что каждый из великой тройки обладает уникальными достижениями. В частности, Надаль совершил практически невозможное, собрав в один год все крупнейшие грунтовые титулы ( три "мастерса" и РГ) и стал единственным в мире обладателем "Красного шлема". Произошло это в 2010 году. Просто-таки фантастическое событие в мире тенниса. И вряд ли повторимое, во всяком случае, в обозримом будущем.
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Карась не в порядке. Если бы не Испания, я бы считал фаворитом Рублева.
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Алькарас, хоть и выиграл, но играл крайне не ровно)))
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Матч "про это рекорд" был ужасного качества от Караса. Не знаю кого вдохновляют такие рекорды.
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Ответ Darren&K
Молодец Алькарас. Но главный рекорд Надаля он вряд ли повторит. Подобное и Джоковичу с Федерером не удалось. Надаль единственный и лучший в истории кто выиграл больше 400 матчей на двух главных разных покрытиях. Для хейтеров т#### Надаля всегда найдется ответ, но грунт самое сложное покрытие и самое энергозатратное. Тут не помогут просто подача, нужно включать весь свой арсенал. Уважаю и Новака и Роджера, но называть ВЕЛИЧАЙШИМ на 100% одного из них нельзя. Джокович самый титулованный, но у Надаля есть достижения лучше него, у Федерера есть то чего нет у них двоих.
Хорошо сказано - Джокович самый титулованный!
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