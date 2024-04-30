Алькарас повторил рекорд Надаля по продолжительности победной серии в Мадриде – 14 матчей

Карлос Алькарас обыграл Яна-Леннарда Штруффа в четвертом круге в Мадриде – 6:3, 6:7(5), 7:6(4).

Испанец вел 5:2 в решающем сете и упустил четыре матчбола при 5:3. При счете 5:5 он отыграл скрытый матчбол на своей подаче.

Алькарас одержал 14-ю победу подряд в Мадриде и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем. Тот выиграл такое количество матчей в период с 2013-го по 2015-й.

Дальше Алькарас поборется с Андреем Рублевым.