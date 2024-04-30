Алькарас об упущенных матчболах: «Рад, что в итоге это не повлияло на меня, мою игру и мой настрой»

Теги ATP Mutua Madrid Open Ян-Леннард Штруфф Карлос Алькарас Теннис

Карлос Алькарас прокомментировал победу над Яном-Леннардом Штруффом в Мадриде.

Год назад он обыграл его в финале, а сегодня победил в матче четвертого круга – 6:3, 6:7(5), 7:6(4). Испанец упустил четыре матчбола при 5:3 в решающем сете, а при счете 5:5 отыграл скрытый матчбол. 

«Честно говоря, этот матч напомнил мне прошлогодний. Он был действительно сложным с первого и до последнего розыгрыша. Была отличная битва, и я с трудом справился с эмоциями и некоторыми трудностями в матче. Было тяжело подать на матч при счете 40:0. Рад, что в итоге это не повлияло на меня, мою игру и мой настрой. Я продолжал бороться, а это самое главное. 

Хочу сказать спасибо людям, которые поддерживали меня до последнего. Думаю, они помогли мне не сдаваться и продолжать бороться. Хочу сказать, что добыл эту победу также благодаря вам. Невероятно, что меня поддерживает такая публика», – сказал Алькарас в интервью на корте.

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