Джокович о том, что вытирал корт: «Обычно я выхожу с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Теннис

Новак Джокович прокомментировал то, что вытирал корт в первом круге «Уимблдона».

Его спросили, было ли это его самым странным стартом на «Уимблдоне». Он обыграл Педро Качина – 6:3, 6:3, 7:6(4).

«Наверное – но в хорошем смысле. Конечно, и болельщикам, и нам было неприятно. Но условия не подходили для игры – под крышей было слишком скользко. Когда крышу открыли, все изменилось, уже через 10-15 минут мы бегали.

Этот корт – это храм тенниса. И обычно я выхожу на него с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово – что-то новенькое», – сказал Джокович в интервью на корте.

На «Уимблдоне» уже дурдом: из-за дождя Джокович вытирал корт полотенцем и просил на него подуть

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11 комментариев

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инок
Новак из всего сделает шоу. Удачи Джоковичу на этом Уимблдоне.
+10
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Alex Morhan
Ответ Stas Salesov
Знает, что завтра приезжает король травы и решил создать инфоповод про себя любимого)
Гений, который в голове держит вот просто всё.
+4
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Vale1
Надо было ему еще эту сушилку у кого-то отобрать)))
+3
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S.Graf
Ответ Verdo
король был сегодня, вспомни уим 19, щютник
2019 не по адресу, он же вaмoceк.
А вот п/ф 2018 и та самая Легендарная закрытая крыша до сих пор снится вамосам в кошмарах.
Тогда Кеша Андерсон уже оформил выход в финал, и было очевидно, что победитель турнира определяется в матче Nо1е-Рафик.
Эпичное было рубилово. Помню, как от той закрытой крыши Уима съехали крыши даже у более-менее адекватных вамосов))
+3
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Кавабунга Шреддоголовый
Вот если бы ты эту пушку отобрал у одного из парней и сам посушил, то это было бы еще эффектнее
+2
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S.Graf
Хозяин наводит порядок в своих владениях.
Ну, а как иначе
+2
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Verdo
Ответ Stas Salesov
Знает, что завтра приезжает король травы и решил создать инфоповод про себя любимого)
король был сегодня, вспомни уим 19, щютник
+2
0
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Йенс Мустерманн
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Поработал полотёром у англосаксов, как обычно. Преклонил колени перед своими хозяевами, непреклонный и гордый серб.
https://i.imgur.com/rfxhZ8H.jpg
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Радость Ди Мария
/ что-то новенькое», – сказал Джокович в интервью на корте. /
Хоть что-то ещё удивляет.
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