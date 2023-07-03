Джокович о том, что вытирал корт: «Обычно я выхожу с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово»

Новак Джокович прокомментировал то, что вытирал корт в первом круге «Уимблдона».

Его спросили, было ли это его самым странным стартом на «Уимблдоне». Он обыграл Педро Качина – 6:3, 6:3, 7:6(4).

«Наверное – но в хорошем смысле. Конечно, и болельщикам, и нам было неприятно. Но условия не подходили для игры – под крышей было слишком скользко. Когда крышу открыли, все изменилось, уже через 10-15 минут мы бегали.

Этот корт – это храм тенниса. И обычно я выхожу на него с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово – что-то новенькое», – сказал Джокович в интервью на корте.

На «Уимблдоне» уже дурдом: из-за дождя Джокович вытирал корт полотенцем и просил на него подуть

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