Джокович о том, что вытирал корт: «Обычно я выхожу с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово»
Новак Джокович прокомментировал то, что вытирал корт в первом круге «Уимблдона».
Его спросили, было ли это его самым странным стартом на «Уимблдоне». Он обыграл Педро Качина – 6:3, 6:3, 7:6(4).
«Наверное – но в хорошем смысле. Конечно, и болельщикам, и нам было неприятно. Но условия не подходили для игры – под крышей было слишком скользко. Когда крышу открыли, все изменилось, уже через 10-15 минут мы бегали.
Этот корт – это храм тенниса. И обычно я выхожу на него с ракетками, а не полотенцами. Но было здорово – что-то новенькое», – сказал Джокович в интервью на корте.
На «Уимблдоне» уже дурдом: из-за дождя Джокович вытирал корт полотенцем и просил на него подуть
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А вот п/ф 2018 и та самая Легендарная закрытая крыша до сих пор снится вамосам в кошмарах.
Тогда Кеша Андерсон уже оформил выход в финал, и было очевидно, что победитель турнира определяется в матче Nо1е-Рафик.
Эпичное было рубилово. Помню, как от той закрытой крыши Уима съехали крыши даже у более-менее адекватных вамосов))
Ну, а как иначе
https://i.imgur.com/rfxhZ8H.jpg
Хоть что-то ещё удивляет.