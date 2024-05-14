Вавринка о Маррее: «Для меня он часть эпохи Большой четверки. Он выиграл гораздо больше титулов, чем я»

Стэн Вавринка высказался о соперничестве с Энди Марреем.

Они оба выиграли по три «Больших шлема», но у британца 46 титулов, а у швейцарца – 16. Также Маррей был первой ракеткой мира и дважды брал золото Олимпиады.

«Для меня он часть эпохи Большой четверки. С 18 лет до 30 он все время боролся с Большой тройкой, всегда был где-то рядом. Скажем так, он выиграл «только» три «Шлема», потому что все остальные забрали они. Но он играл в финалах и часто побеждал.

Он сильно меня опередил и выиграл гораздо больше титулов, чем я. Он играл на уровне Большой тройки на протяжении 10 лет».