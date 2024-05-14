Зверев сравнялся с Чангом и вошел в топ-10 по количеству четвертьфиналов на «Мастерсах»
Александр Зверев обыграл Нуну Боржеша в четвертом круге в Риме – 6:2, 7:5.
Зверев 28-й раз вышел в четвертьфинал на «Мастерсах», в том числе 12-й на грунте. В Риме он дошел до этой стадии пятый раз. Он двукратный чемпион этого турнира.
По количеству четвертьфиналов на «Мастерсах» немец сравнялся с Майклом Чангом. Его опережают только:
- Энди Роддик (35);
- Андре Агасси (44);
- Пит Сампрас (45);
- Давид Феррер (45);
- Томаш Бердых (45);
- Энди Маррей (51);
- Роджер Федерер (87);
- Новак Джокович (94);
- Рафаэль Надаль (99).
Теперь он поборется с Тэйлором Фрицем.