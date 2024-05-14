Швентек о том, испытывает ли она яркие эмоции после побед: «Когда играешь по 80 матчей за год, это превращается в рутину»

Ига Швентек прокомментировала победу над Мэдисон Киз в 1/8 финала в Риме.

Она выиграла 6:1, 6:3 и вышла в четвертьфинал.

– Вы очень молоды, но уже много побеждали. Расскажите о радости от победы – она осталась той же, что и раньше, или теперь ощущается по-другому?

– Конечно, всегда по-разному. У каждого матча свое послевкусие. Когда играешь по 80 матчей за год, это превращается в рутину… Иногда эмоции просто невероятные – например, как после финала в Мадриде, он получился очень эмоциональным. Иногда чувствуешь облегчение, а это не самое лучшее чувство. Но это жизнь, иногда она похожа на американские горки. Но сегодня горжусь собой, потому что я чувствовала, что играю лучше. Для меня это точно был самый лучший день в Риме, – сказала полька в интервью на корте.