Сегодня день рождения Энди Маррея

15 мая исполнилось 37 лет сэру Энди Маррею.

Британец – экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион «Больших шлемов».

Также он двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кто защитил олимпийский титул в одиночке, и единственный двукратный победитель в одиночке.

Всего Маррей выиграл 46 титулов на уровне ATP, в том числе 14 «Мастерсов».

Сегодня он сыграет на «Челленджере» в Бордо с Кирьяном Жаке.