Сегодня день рождения Энди Маррея
15 мая исполнилось 37 лет сэру Энди Маррею.
Британец – экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион «Больших шлемов».
Также он двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кто защитил олимпийский титул в одиночке, и единственный двукратный победитель в одиночке.
Всего Маррей выиграл 46 титулов на уровне ATP, в том числе 14 «Мастерсов».
Сегодня он сыграет на «Челленджере» в Бордо с Кирьяном Жаке.
Удалось застать те самые пиковые матчи большой четверки, в которой Энди был не всегда четвертым 💪🏻
Лучше и не скажешь