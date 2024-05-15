Сегодня день рождения Энди Маррея

Теги Энди Маррей ATP Теннис

15 мая исполнилось 37 лет сэру Энди Маррею.

Британец – экс-первая ракетка мира и трехкратный чемпион «Больших шлемов».

Также он двукратный олимпийский чемпион. Он единственный, кто защитил олимпийский титул в одиночке, и единственный двукратный победитель в одиночке.

Всего Маррей выиграл 46 титулов на уровне ATP, в том числе 14 «Мастерсов».

Сегодня он сыграет на «Челленджере» в Бордо с Кирьяном Жаке.

4 комментария
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Эх, шикарный игрок 🙌🏻
Удалось застать те самые пиковые матчи большой четверки, в которой Энди был не всегда четвертым 💪🏻
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Ответ Паскаль Шимбонда
Эх, шикарный игрок 🙌🏻 Удалось застать те самые пиковые матчи большой четверки, в которой Энди был не всегда четвертым 💪🏻
Здоровья, Энди и всего самого наилучшего!!!👋
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С ДР нашего сэра! ❤️
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So beautiful, so amazing❤️
Лучше и не скажешь
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