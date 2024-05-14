Табило в матче с Хачановым третий раз обыграл соперника из топ-20 и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Карен Хачанов Алехандро Табило Теннис

32-я ракетка мира Алехандро Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме обыграл Карена Хачанова – 7:6(5), 7:6(10).

Чилиец провел 11-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу.

Табило впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Чжан Чжичжэнем или Тиаго Монтейро.

Материалы по теме

14 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Эх, Карен. До полуфинала как минимум путь был расчищен.
+6
-1
+5
Какие претензии могут быть к Хачанову? Он и не является топ-игроком, чуть лучше середняка, Мастерс выиграл случайно разок и хватит ему.
+8
-3
+5
Можете минусовать, но Ха́чанов это дно..
Вести на каждом тайбрейке, плюс подавать на сет - это полное дно, так что все по делу, Табило с победой
+7
-4
+3
Ого Табило, что творит!!!!!
+5
-2
+3
Табило хорош. Намбавана, даже оглушенного, обыграть в 2х сетах, не так уж просто. Карен сегодня был в ударе, к нему вопросов практически нет, кроме игры на важных мячах на тае, но тайбреки это особая статья в теннисе, и речь не о Карене. Табило то откуда такую уверенность взял? На 2ом тае было видно, что устал, но все равно удержал победу. Я в изумлении.
+3
-2
+1
Ответ ChefJhonnyMorgan
Можете минусовать, но Ха́чанов это дно.. Вести на каждом тайбрейке, плюс подавать на сет - это полное дно, так что все по делу, Табило с победой
Согласен, у меня сгорел экспресс и 20 т.р.
Качество игры было очень слабое у обоих игроков.
+1
0
+1
На кураже, обыграв Джоковича и Хачанова, Табило дойдёт и до полуфинала, не сомневаюсь.
+1
-1
0
Хачанов тактически очень ограниченный теннисист. Умеет только лупить со всей дури, не думая куда. Поэтому он сладкая булочка для топ-10 и не только.
+1
-1
0
Не удивлюсь если он возьмёт Рим
0
0
0
Удивил. Обычно после ГЛАВНОЙПОБЕДЫВКАРЬЕРЕ тихо сливаются. Может он реальный?
0
0
0
Ответ ChefJhonnyMorgan
Можете минусовать, но Ха́чанов это дно.. Вести на каждом тайбрейке, плюс подавать на сет - это полное дно, так что все по делу, Табило с победой
Вот, всякие неудачники ещё минусуют)
+1
-1
0
Ответ ne ravnodushen
Согласен, у меня сгорел экспресс и 20 т.р. Качество игры было очень слабое у обоих игроков.
Дело не в ставках, а в целом, что Хачанов дно, которому в принципе даже в полуфинале делать нечего
0
0
0
Ответ ChefJhonnyMorgan
Дело не в ставках, а в целом, что Хачанов дно, которому в принципе даже в полуфинале делать нечего
Я бы грубых слов не употреблял, ведь по рейтингу он неплох. Возможно для подготовки к РГ нет цели выкладываться в каждом матче и каждом турнире. Возможно микротравма есть и надо залечить. А может и правда слабоват)
Но мне было вдвойне досадно.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий