Табило в матче с Хачановым третий раз обыграл соперника из топ-20 и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»

32-я ракетка мира Алехандро Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме обыграл Карена Хачанова – 7:6(5), 7:6(10).

Чилиец провел 11-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу.

Табило впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Чжан Чжичжэнем или Тиаго Монтейро.