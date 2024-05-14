Табило в матче с Хачановым третий раз обыграл соперника из топ-20 и впервые вышел в четвертьфинал «Мастерса»
32-я ракетка мира Алехандро Табило в 1/8 финала «Мастерса» в Риме обыграл Карена Хачанова – 7:6(5), 7:6(10).
Чилиец провел 11-й матч против соперников из топ-20 и одержал третью победу.
Табило впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса». Дальше он сыграет с Чжан Чжичжэнем или Тиаго Монтейро.
Вести на каждом тайбрейке, плюс подавать на сет - это полное дно, так что все по делу, Табило с победой
Качество игры было очень слабое у обоих игроков.
Но мне было вдвойне досадно.