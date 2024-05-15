Рим (ATP). 1/4 финала. Чжан сыграет с Табило, Зверев – с Фрицем
Александр Зверев встретится с Тэйлором Фрицем в четвертьфинале в Риме.
Полная сетка здесь.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
8 – 19 мая 2024
ATP 1000
Призовой фонд – 7 877 020 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 15 мая, 16.00
- Дата проведения
- 15 мая, 21.30
- Дата проведения
- 16 мая, 03.00
- Дата проведения
- 16 мая, 03.00
сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!!
а чем и с чем он играет, и куда он играет - уточнять не будем.
#РафикИдётПо1300