Рим (ATP). 1/4 финала. Чжан сыграет с Табило, Зверев – с Фрицем

Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

Александр Зверев встретится с Тэйлором Фрицем в четвертьфинале в Риме.

Полная сетка здесь.

Internazionali BNL d’Italia

Рим, Италия

8 – 19 мая 2024

ATP 1000

Призовой фонд – 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Четвертьфинал

Алехандро Табило (Чили) Чжичжэнь Чжан (Китай)
Дата проведения
15 мая, 16.00
Онлайн матча

 

Александр Зверев (Германия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
15 мая, 21.30
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Николас Харри (Чили)
Дата проведения
16 мая, 03.00
Онлайн матча

 

Хуберт Хуркач (Польша) Томми Пол (США)
Дата проведения
16 мая, 03.00
Онлайн матча
2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Клейлор👊
0
0
0
уррррррррррааааааа!!!!!

сегодня рафа играет!!!!!!!! сегодня рафа играет!!!!!!!!

а чем и с чем он играет, и куда он играет - уточнять не будем.

#РафикИдётПо1300
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий