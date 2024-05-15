Даниил Медведев: «Попробую не защитить титул, но хотя бы дважды победить на одном и том же турнире»

Теги ATP Открытый чемпионат Италии Даниил Медведев Теннис

Даниил Медведев прокомментировал то, что снова не защитил титул.

У него 20 титулов, все на разных турнирах.

Вчера он проиграл в Риме Томми Полу – 1:6, 4:6.

«Если честно, я разочарован. Я хотел выступить лучше, но даже не приблизился к защите титула. Что я могу сказать? Чем больше титулов я выигрываю, тем больше у меня шансов их защитить. Так что буду чаще играть на турнирах, где уже побеждал, попробую, может быть, не защитить титул, но хотя бы дважды победить на одном и том же турнире, вот что я постараюсь сделать.

Опять же, я должен был быть лучше готов психологически. Когда я не справляюсь психологически, я не могу победить. Вот в чем я должен был быть гораздо лучше.

Обидно, но таков спорт. Ты проигрываешь и едешь на следующий турнир, а он очень важен».

 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В следующем году видимо и не придётся ничего защищать с такой игрой
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий