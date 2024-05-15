Даниил Медведев: «Попробую не защитить титул, но хотя бы дважды победить на одном и том же турнире»

Даниил Медведев прокомментировал то, что снова не защитил титул.

У него 20 титулов, все на разных турнирах.

Вчера он проиграл в Риме Томми Полу – 1:6, 4:6.

«Если честно, я разочарован. Я хотел выступить лучше, но даже не приблизился к защите титула. Что я могу сказать? Чем больше титулов я выигрываю, тем больше у меня шансов их защитить. Так что буду чаще играть на турнирах, где уже побеждал, попробую, может быть, не защитить титул, но хотя бы дважды победить на одном и том же турнире, вот что я постараюсь сделать.

Опять же, я должен был быть лучше готов психологически. Когда я не справляюсь психологически, я не могу победить. Вот в чем я должен был быть гораздо лучше.

Обидно, но таков спорт. Ты проигрываешь и едешь на следующий турнир, а он очень важен».