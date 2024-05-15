Арина Соболенко: «Уже столько дней мечтаю о джелато. Пора себе его позволить»
Арина Соболенко съест джелато в честь выхода в полуфинал в Риме.
Сегодня она обыграла Алену Остапенко – 6:2, 6:4.
– Вечером сделаешь себе небольшой подарок – возьмешь джелато?
– Наверное, да. Я уже столько дней мечтаю о джелато. Мне кажется, настал тот самый день, когда пора себе его позволить (смеется).
да и самого Кольцова я не считаю хорошим человеком, они друг друга стоили, но настолько пофигистическое отношение к смерти человека с которым вы прожили несколько лет говорит об отсутствии каких-либо человеческих качеств у этого существа в принципе