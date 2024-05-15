Арина Соболенко: «Уже столько дней мечтаю о джелато. Пора себе его позволить»

Арина Соболенко съест джелато в честь выхода в полуфинал в Риме.

Сегодня она обыграла Алену Остапенко – 6:2, 6:4.

– Вечером сделаешь себе небольшой подарок – возьмешь джелато?

– Наверное, да. Я уже столько дней мечтаю о джелато. Мне кажется, настал тот самый день, когда пора себе его позволить (смеется).