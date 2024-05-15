Арина Соболенко: «Уже столько дней мечтаю о джелато. Пора себе его позволить»

Теги WTA Открытый чемпионат Италии Арина Соболенко Теннис

Арина Соболенко съест джелато в честь выхода в полуфинал в Риме.

Сегодня она обыграла Алену Остапенко – 6:2, 6:4.

– Вечером сделаешь себе небольшой подарок – возьмешь джелато?

– Наверное, да. Я уже столько дней мечтаю о джелато. Мне кажется, настал тот самый день, когда пора себе его позволить (смеется).

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Nottingham Forest
очень важная новость! про то, как аринка после смерти Кольцова снова прыгает по женатым мужикам, уже успев разрушить брак как минимум еще одной семье, мы естественно умолчим, но знать что она будет жрать нам очень важно и нужно
Вы откуда знаете что на самом деле было? Кольцова тоже с моральной точки зрения нельзя назвать порядочным человеком,предал жену и детей,безусловно чисто по человечески мне его жаль,не смог справиться с эмоциями.
+3
-2
+1
Ответ Nottingham Forest
очень важная новость! про то, как аринка после смерти Кольцова снова прыгает по женатым мужикам, уже успев разрушить брак как минимум еще одной семье, мы естественно умолчим, но знать что она будет жрать нам очень важно и нужно
Кто этот «счастливчик»?
+1
0
+1
Ответ LEX757
Вы откуда знаете что на самом деле было? Кольцова тоже с моральной точки зрения нельзя назвать порядочным человеком,предал жену и детей,безусловно чисто по человечески мне его жаль,не смог справиться с эмоциями.
она и после смерти Кольцова продолжает разрушать браки, почитайте новости)
да и самого Кольцова я не считаю хорошим человеком, они друг друга стоили, но настолько пофигистическое отношение к смерти человека с которым вы прожили несколько лет говорит об отсутствии каких-либо человеческих качеств у этого существа в принципе
+2
-1
+1
Ответ hsmshhzfn5
Кто этот «счастливчик»?
бразильский бизнесмен какой-то, со слов его жены у них роман закрутился еще в Калифорнии, примерно в числах когда и умер Кольцов
+2
-1
+1
Ответ Nottingham Forest
очень важная новость! про то, как аринка после смерти Кольцова снова прыгает по женатым мужикам, уже успев разрушить брак как минимум еще одной семье, мы естественно умолчим, но знать что она будет жрать нам очень важно и нужно
если тебе это не интересно, зачем коммент пишешь?)
+1
0
+1
Рафулик: уже столько дней мечтаю о вамосном мальчике, пора себе уже его позволить
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий