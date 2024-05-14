Томлянович, Младенович, Корне и Гаске получили wild card на «Ролан Гаррос», двукратный финалист Тим – нет

Организаторы «Ролан Гаррос» объявили обладателей wild card в основную сетку турнира. У женщин их получили:

У мужчин wild card получили шесть французов:

Доминик Тим – шестой запасной в основную сетку – не получил приглашение от организаторов. Он двукратный финалист турнира. На прошлой неделе австриец объявил, что завершит карьеру в конце сезона.