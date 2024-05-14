Томлянович, Младенович, Корне и Гаске получили wild card на «Ролан Гаррос», двукратный финалист Тим – нет

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Организаторы «Ролан Гаррос» объявили обладателей wild card в основную сетку турнира. У женщин их получили:

У мужчин wild card получили шесть французов:

Доминик Тим – шестой запасной в основную сетку – не получил приглашение от организаторов. Он двукратный финалист турнира. На прошлой неделе австриец объявил, что завершит карьеру в конце сезона.

9 комментариев
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Сколько можно тащить эту рухлядь Младенович? Она уже даже на ITF ничего не может сделать
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Больше удивляет отсутствие Лоис Буассон, которая после впечатляющей серии побед по всем подсчетам выигрывала гонку за WC у Джессики Понше. Может быть, травма, полученная вчера в Париже в матче с Ферро, оказалась слишком серьезной?
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Эрбер много играл за сборную и вообще любимец публики. Кружок может зацепить...
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Самое ироничное в этой новости, что Младенович дали WC, а Тиму нет)
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Старая гвардия
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Видимо, решили не обижать Эрбера, которого часто заставляли проходить квалификацию.
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шар не летит. не хочется тут унижение видеть очередное.
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Джованни Мпетши Перрикару дают, Тиму - нет, ну и позорище
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