Томлянович, Младенович, Корне и Гаске получили wild card на «Ролан Гаррос», двукратный финалист Тим – нет
Организаторы «Ролан Гаррос» объявили обладателей wild card в основную сетку турнира. У женщин их получили:
- Ализе Корне;
- Фиона Ферро;
- Эльза Жакмо;
- Кристина Младенович;
- Клое Паке;
- Джессика Понше;
- австралийка Айла Томлянович по обмену с Tennis Australia;
- американка Саша Викери по обмену с USTA.
У мужчин wild card получили шесть французов:
- Теренс Атман;
- Ришар Гаске;
- Пьер-Уг Эрбер;
- Харольд Майо;
- Джованни Мпетши Перрикар;
- Александр Мюллер;
- австралиец Адам Уолтон по обмену с Tennis Australia;
- американец Николас Морено де Алборан по обмену с USTA.
Доминик Тим – шестой запасной в основную сетку – не получил приглашение от организаторов. Он двукратный финалист турнира. На прошлой неделе австриец объявил, что завершит карьеру в конце сезона.