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На «Уимблдоне» уже дурдом: из-за дождя Джокович вытирал корт полотенцем и просил на него подуть

ATP ATP
Новак Джокович Новак Джокович
Уимблдон Уимблдон
Педро Качин
Теннис Теннис

«Сейчас нам нужна любая помощь».

Первый день «Уимблдона» получился пасмурным, и примерно через три с половиной часа игры все же пошел дождь. Все матчи прервали.

На Центральном корте как раз играли Новак Джокович и Педро Качин. Главная арена «Уимблдона» оснащена выдвижной крышей. Но то ли ее недостаточно быстро закрыли, то ли влага повела себя как-то неожиданно – крыша от затяжной остановки не спасла.

Матч долго не могли возобновить, потому что трава была слишком влажной.

Сначала игроков вызвали на корт, чтобы они оценили ее состояние. Им не понравилось.

Потом за работу принялись сотрудники турнира. Они ходили по корту с большими сушилками и обдували драгоценную траву.

Иногда они даже обсуждали, в каком направлении лучше двигаться, чтобы фен работал максимально эффективно.

Джокович не только их консультировал, но и помогал в меру сил. Например, вытирал корт полотенцем.

А еще просил то ли зрителей, то ли свою команду дуть на корт – чтобы он быстрее высох. «Сейчас нам нужна любая помощь», – настаивал Джокович.

В итоге на Корте №1, где тоже есть крыша, матчи все это время продолжались. А на Центральном возобновились тогда же, когда и на всех остальных – дождь к тому моменту кончился, и крышу открыли.

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Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill

7 комментариев

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Nikola Shell
Ой актёрище, ой актёрище этот Джоко.
+6
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Max9999
Нужно обязательно дунуть, если не дунуть то никакого волшебства не произойдет.
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justbored
ну то есть всё как на предыдущих Уимблдонах.
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felix morgan
е свидетельство о том, как я стал членом иллюминатов. Я хочу знать людей, которые хотят присоединиться к великим иллюминатам в качестве великого члена иллюминатов, которые хотят, чтобы я был великим членом. Его зовут лорд Феликс Морган. Помоги мне вернуться к жизни со стадии смерти. Выписали примерно через 5 лет и полгода. После того, как его предали так много членов Иллюминатов. На протяжении многих лет я был безнадежен и финансово на земле. Но однажды, просматривая Интернет, я наткнулся на пост великого члена иллюминатов лорда Феликса Моргана, в котором говорилось, что если вы один из великих членов иллюминатов, вы можете быть знаменитым, богатым и успешным в жизни. Я связался с ним, и я все ему объяснил, и он порекомендовал использовать регистрацию, и я заплатил за большого члена, чтобы я начал, и я был посвящен в Мировой Орден Иллюминатов. После этого они дали мне все инструкции и сообщили, что после инициации новые участники будут вознаграждены суммой в 1 000 000 долларов наличными. С помощью лорда Феликса Моргана. Я был полностью инициирован как полноправный член иллюминатов. Если ваш совет заключается в том, что вы уже пробовали мошенника или являетесь им, я должен помочь вам присоединиться к нему, поэтому попробуйте лорда Моргана. Это ваш лучший шанс стать тем, кем вы хотите в своей будущей жизни. Свяжитесь с ним по WhatsApp +2348055459757 или по электронной почте: Illuminatiofficial565@gmail.com
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Vale1
Ответ Nikola Shell
Ой актёрище, ой актёрище этот Джоко.
Только сейчас заметили?))
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Ильгиз Саттаров
Ответ felix morgan
е свидетельство о том, как я стал членом иллюминатов. Я хочу знать людей, которые хотят присоединиться к великим иллюминатам в качестве великого члена иллюминатов, которые хотят, чтобы я был великим членом. Его зовут лорд Феликс Морган. Помоги мне вернуться к жизни со стадии смерти. Выписали примерно через 5 лет и полгода. После того, как его предали так много членов Иллюминатов. На протяжении многих лет я был безнадежен и финансово на земле. Но однажды, просматривая Интернет, я наткнулся на пост великого члена иллюминатов лорда Феликса Моргана, в котором говорилось, что если вы один из великих членов иллюминатов, вы можете быть знаменитым, богатым и успешным в жизни. Я связался с ним, и я все ему объяснил, и он порекомендовал использовать регистрацию, и я заплатил за большого члена, чтобы я начал, и я был посвящен в Мировой Орден Иллюминатов. После этого они дали мне все инструкции и сообщили, что после инициации новые участники будут вознаграждены суммой в 1 000 000 долларов наличными. С помощью лорда Феликса Моргана. Я был полностью инициирован как полноправный член иллюминатов. Если ваш совет заключается в том, что вы уже пробовали мошенника или являетесь им, я должен помочь вам присоединиться к нему, поэтому попробуйте лорда Моргана. Это ваш лучший шанс стать тем, кем вы хотите в своей будущей жизни. Свяжитесь с ним по WhatsApp +2348055459757 или по электронной почте: Illuminatiofficial565@gmail.com
Оо, ну тут уже сложно спасти тебя, ну ты это все равно бросай курить, я понимаю одним дебилом больше меньше, но все равно жалко
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Rumata22
Ответ felix morgan
е свидетельство о том, как я стал членом иллюминатов. Я хочу знать людей, которые хотят присоединиться к великим иллюминатам в качестве великого члена иллюминатов, которые хотят, чтобы я был великим членом. Его зовут лорд Феликс Морган. Помоги мне вернуться к жизни со стадии смерти. Выписали примерно через 5 лет и полгода. После того, как его предали так много членов Иллюминатов. На протяжении многих лет я был безнадежен и финансово на земле. Но однажды, просматривая Интернет, я наткнулся на пост великого члена иллюминатов лорда Феликса Моргана, в котором говорилось, что если вы один из великих членов иллюминатов, вы можете быть знаменитым, богатым и успешным в жизни. Я связался с ним, и я все ему объяснил, и он порекомендовал использовать регистрацию, и я заплатил за большого члена, чтобы я начал, и я был посвящен в Мировой Орден Иллюминатов. После этого они дали мне все инструкции и сообщили, что после инициации новые участники будут вознаграждены суммой в 1 000 000 долларов наличными. С помощью лорда Феликса Моргана. Я был полностью инициирован как полноправный член иллюминатов. Если ваш совет заключается в том, что вы уже пробовали мошенника или являетесь им, я должен помочь вам присоединиться к нему, поэтому попробуйте лорда Моргана. Это ваш лучший шанс стать тем, кем вы хотите в своей будущей жизни. Свяжитесь с ним по WhatsApp +2348055459757 или по электронной почте: Illuminatiofficial565@gmail.com
Хитрец! Понял, что умных футбольных глоров и начитанных бойцов из фигурного катания тебе не обдурить и решил, что теннисным дурачкам достаточно будет добавить слово "лорд" в текст? 🤨
Нас не проведёшь! Если почта "illuminationofficial" уже была занята, то либо: не такой уж и влиятельный у вас орден; ты просто мошенник...оба варианта патовые))
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