7 комментариев

«Сейчас нам нужна любая помощь».

Первый день «Уимблдона» получился пасмурным, и примерно через три с половиной часа игры все же пошел дождь. Все матчи прервали.

На Центральном корте как раз играли Новак Джокович и Педро Качин. Главная арена «Уимблдона» оснащена выдвижной крышей. Но то ли ее недостаточно быстро закрыли, то ли влага повела себя как-то неожиданно – крыша от затяжной остановки не спасла.

Матч долго не могли возобновить, потому что трава была слишком влажной.

Сначала игроков вызвали на корт, чтобы они оценили ее состояние. Им не понравилось.

Потом за работу принялись сотрудники турнира. Они ходили по корту с большими сушилками и обдували драгоценную траву.

Иногда они даже обсуждали, в каком направлении лучше двигаться, чтобы фен работал максимально эффективно.

Джокович не только их консультировал, но и помогал в меру сил. Например, вытирал корт полотенцем.

А еще просил то ли зрителей, то ли свою команду дуть на корт – чтобы он быстрее высох. «Сейчас нам нужна любая помощь», – настаивал Джокович.

В итоге на Корте №1, где тоже есть крыша, матчи все это время продолжались. А на Центральном возобновились тогда же, когда и на всех остальных – дождь к тому моменту кончился, и крышу открыли.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill