Беккер о падении бутылки на голову Джоковичу: «Произошла дерьмовая ситуация, но теперь надо сосредоточиться на «Ролан Гаррос»

Теги Новак Джокович ATP Борис Беккер Открытый чемпионат Италии контент Теннис

Борис Беккер обратился в твиттере к болельщику Новака Джоковича.

Речь шла о падении бутылки из рюкзака зрителя на голову первой ракетки мира на «Мастерсе» в Риме.

Болельщик под ником Pavvy G написал, что зрителю стоило публично извиниться, чтобы подтвердить, что это был несчастный случай. Кроме того, его удивило, что не было проведено расследование.

«Привет, дружище, как ты знаешь, я тебя люблю и уважаю, но... Нужно двигаться дальше и забыть о происшествии с Ноле! Произошла дерьмовая ситуация, но теперь надо сосредоточиться на «Ролан Гаррос»! Мы не можем изменить прошлое...» – твитнул Беккер.

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2 комментария
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Стало интересно, как выглядит этот фанат-активист, он часто требует "справедливости" для Новака
https://i.ibb.co/1s70zds/Fx-Bd6-E1v-400x400.jpg
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Извиниться перед Новаком, конечно, стоило (читал, что болельщик это далее и сделал, но не знаю, правда ли), но что там подтверждать неумвшленность-то? Видео разве в этом недостаточно убеждает? Или это такой натренированный бросок из рюкзака был? Что ж, для параноиков вроде этого болелы и публичные извинения ничего бы не изменили, ведь если человек натренировался ронять бутылку из рюкзака точно в головы, то уж наверное ему ничего не стоит и соврать о непреднамеренности? Таким болелам как этот Павви Г ничего не доказать, да и кто они такие, что-то им доказывать?) Есть пострадавший человек, если уж кому-то доказывать, то ему, а не фанатам, и для вменяемых людей таким доказательством является видео. Собственно, Джокович своё мнение тоже на этот счёт выразил и никаких подозрений он, кажется, не имеет, но некоторое фанатьё всё равно никак не успокоится)
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