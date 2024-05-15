Беккер о падении бутылки на голову Джоковичу: «Произошла дерьмовая ситуация, но теперь надо сосредоточиться на «Ролан Гаррос»
Борис Беккер обратился в твиттере к болельщику Новака Джоковича.
Речь шла о падении бутылки из рюкзака зрителя на голову первой ракетки мира на «Мастерсе» в Риме.
Болельщик под ником Pavvy G написал, что зрителю стоило публично извиниться, чтобы подтвердить, что это был несчастный случай. Кроме того, его удивило, что не было проведено расследование.
«Привет, дружище, как ты знаешь, я тебя люблю и уважаю, но... Нужно двигаться дальше и забыть о происшествии с Ноле! Произошла дерьмовая ситуация, но теперь надо сосредоточиться на «Ролан Гаррос»! Мы не можем изменить прошлое...» – твитнул Беккер.
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